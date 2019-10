Újabb versenyképességi ranglistán lépett előrébb Magyarország

Egy helyezéssel előrébb lépett Magyarország a Világbank Doing Business 2020 rangsorában a tavaly közzétetthez képest, így az 52. helyen áll.

A Doing Business-felmérés az országokat üzleti környezetük minősége alapján rangsorolja, hazánk előrelépése a kormány adócsökkentő politikájának és az adminisztrációs terhek jelentős mérséklésének köszönhető, áll a Pénzügyminisztérium csütörtöki közleményében.

Magyarország Ease of Doing Business pontszáma 73,4 pontra nőtt, így az 52. helyre léptünk előre a rangsorban. Magyarország pontszámának javulása mögött a Világbank által vizsgált szempontok alapján döntően két kormányzati intézkedés áll: a szociális hozzájárulási adó 2018. január elsejei csökkentése, valamint az áfa gyorsabb visszatérítése, amelyben jelentős szerepe van a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnak is, ugyanis az adóhivatal folyamatosan bővülő elektronikus szolgáltatásai, illetve online rendszerei teszik lehetővé azt, hogy az érintettek hamarabb jutnak a pénzükhöz úgy, hogy közben az államkassza érdeke sem sérül.

A Nemzeti Versenyképességi Tanács által elfogadott Versenyképesebb Magyarországért Program több területen (pl. adózás, vállalati környezet, munkaerőpiac) tartalmaz olyan átfogó intézkedési tervet, amelyek megvalósítása hozzájárul a versenyképesség további erősödéséhez, a vállalkozások működési környezetének javulásához, folytatódik a közlemény.

Az üzleti környezet további fejlesztése érdekében folytatja munkáját novembertől a Nemzeti Versenyképességi Tanács, és a kormány a Gazdaságvédelmi Akcióterv és a Családvédelmi Akcióterv végrehajtásával is tovább javítja a magyar gazdaság versenyképességét és a vállalkozások termelékenységét.