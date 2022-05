Újra jön az indonéz pálmaolaj, ez a pénztárcának jót tehet

Indonézia több mint három hetes tilalom után hétfőn újraindítja a pálmaolaj exportját, ez pedig valamelyest csökkentheti a globális étolajpiacon kialakult bizonytalanságot. Indonézia ugyanis a világ pálmaolaj kínálatának 60 százalékát adta mindeddig, pálmaolajat pedig a margarintól a samponon át rengeteg termékben használnak.

Amiből a pálmaolaj készül. Fotó: Pixabay Amiből a pálmaolaj készül. Fotó: Pixabay

Joko Widodo elnök azért vezette be a pálmaolaj exportjának tilalmát április 28-án, hogy a hazai piacon az étolaj árának brutális emelkedését csökkentse. Kísérlete részleges sikert ért el: az ömlesztett étolaj ára nem érte el a kívánt 14 ezer rúpia (0,9546 dollár) szintjét literenként, ami továbbra is cél, ennek ellenére az exporttilalom megszűnt. A világ étolajpiacán azonban némi stabilitást hozhat az újraindult export; a folyamatokat ugyanis jelentősen megzavarta és egyébként a pálmaolaj-válságot is részben előidézte, hogy az ukrajnai háború miatt a napraforgóolaj-ellátás egyáltalán nem biztosított.

Ukrajna brutális kiesése az étolaj-exportból

A Bloomberg jelentése megerősíti, hogy Ukrajna napraforgóhiánya súlyosbítja a szűkös globális növényiolaj-kínálatot, míg a rivális termékek, például az említett pálma és a repce ára rekordmagasan mozognak. Az ukrán napraforgóolajat jellemzően Ázsiába, Európába és a Közel-Keletre szállítják, de a vevők már most is hiányra készülnek, és a vásárlók felhalmozzák a készleteket.

Az ukrán gazdák várhatóan mintegy 3,5-4 millió hektáron vetnek idén tavasszal olajos magot, szemben a tavalyi 6,8 millió hektárral - írta az UkrAgroConsult kijevi székhelyű elemzőcég a Bloombergnek. Egy másik kutató, az APK-Inform 13 éves mélypontra jósolta a vetések csökkenését.

Mivel a gazdáknak nincs üzemanyaguk, és károsodott az infrastruktúra és a felszerelés, a napraforgó mellett más főbb kultúrák, mint a kukorica és az árpa vetése is jelentősen csökkent. A tél előtt vetett gabonafélék, mint például a búza, pedig alacsonyabb terméshozamokkal szembesülhetnek.

Kapcsolódó cikk A fenyegető élelmiszerválságra adható hosszú távú válaszok Az orosz-ukrán konfliktus, 2022 első felének politikai és gazdaságpolitikai konfliktusai valójában megerősítették a globalizációt, és nem felszámolták.

A pálmaolaj exportjának tilalma azért erősítheti fel a napraforgóolaj készletek csökkenéséből adódó félelmet az európai és hazai piacokon, mert utóbbi az előbbi helyettesítője is lehet: a Politico jelentése szerint már több európai cég is jelezte, hogy áttér napraforgóolajról pálmaolajra annak ellenére, hogy a pálmaolaj felhasználását egy ideje mindenhol csökkenteni próbálták, mivel a kitermelésével kapcsolatos eljárásokat az utóbbi években súlyos kritikák érték: termelése erdőírtásokkal járhat, állatok élővilágát veszélyezteti és a termelésben dolgozók is gyakran kényszermunkában végzik tevékenységüket, állították az ellenzői.

Mi lesz most a napraforgó olajjal? Fotó: Pixabay Mi lesz most a napraforgó olajjal? Fotó: Pixabay

Egyes cégek most ennek ellenére térnének át a pálmaolaj használatára arra hivatkozva, hogy az emelkedő napraforgóolaj árakkal nem tudják ellátni a fogyasztóikat. Magyarországon a pálmaolaj mellett opció lehet még a repceolaj is.

Kapcsolódó cikk Méregdrága búzát és emelkedő árakat hozhat, hogy elzártak egy újabb „kenyereskosarat” Az ázsiai ország szombaton ideiglenesen betiltotta a búzaaexportot. Mégis mi történt?

Nemzetközi szinten ha a pálmaolaj exportja teljesen megszűnne, világszerte nőnének a csomagolt élelmiszerek gyártóinak költségei. A Procter & Gamble, a Nestlé, az Unilever és a Mondelez International például mind nagy pálmaolaj-vásárlók, nekik is új beszerzési forrás után kellene nézniük.

Indonézia raktározni akar

Indonézia jelenleg azt tervezi, hogy a hazai készlet biztosítása érdekében úgynevezett belpiaci kötelezettséget vezet be, amelynek értelmében a termelőknek termékeik egy részét meghatározott árszinten helyben kell értékesíteniük, és 10 millió tonna étolajkészletet tartanak otthon - mondta Airlangga Hartarto gazdasági miniszter, hozzátéve, hogy a végrehajtást a kereskedelmi minisztérium fogja szabályozni, tudósított a Reuters.

Nem mellékes, hogy az indonéz exporttilalmat kihasználva a rivális beszállító Malajzia pálmaolaj határidős jegyzései 1,67 százalékkal emelkedtek hétfőn. Ennek ellenére a világ második pálmaolaj-exportőre valószínűleg nem tudná helyettesíteni Indonéziát az országban uralkodó munkaerőhiány miatt.

Még nincs olajformában. Fotó: Pixabay Még nincs olajformában. Fotó: Pixabay

A múlt héten a gazdák Indonézia-szerte tüntetéseket tartottak, hogy tiltakozzanak a pálmaolaj árának 70 százalékos csökkenése ellen, amely abból is fakadt, hogy a finomítók leállították a szállítások átvételét, mert a pálmaolajraktárak megteltek.

Úgy tűnik tehát, hogy bár Indonézia több mint 10 ezer kilométerre helyezkedik el Magyarországtól, a napraforgó olaj mellett a pálmaolaj árának változását is garantáltan a pénztáráján érezheti minden magyar vásárló.