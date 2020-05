Újraindulás: a Takarékbank a belépéskor lázat is mér dolgozóin

MOL CSOPORT: több mint 3 milliárd forintot költött a koronavírus elleni védekezésre. Azokon a kollégákon, akik a karantén alatt is be jártak dolgozni, folyamatosan végezték és végzik jelenleg is a teszteket, s folyamatban van a fizikai dolgozókon egy teszt-kör végrehajtása. A pozitív tesztek után kontaktkutatást végeztek, és újra letesztelik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a pozitív kollégákkal. Magyarországon eddig több mint 5000 kollégán közel 19 000 tesztet végeztek. 4 kolléga tesztje lett pozitív, ők karanténba kerültek, és szerencsére már meggyógyultak. Mindössze egy ezrelék alatt volt a fertőzöttek száma a Mol hazai telephelyein, jelenleg nem tudnak aktív fertőzöttről. A teszt kiválasztásának szempontjainál azt mondták, „hatékony, eredményes, könnyen használható tesztre volt szükség”.

A MOL folyamatosan teszteli dolgozóit. Fotó: mti A MOL folyamatosan teszteli dolgozóit. Fotó: mti

A Mol több mint 5 ezer, fizikai állományban lévő dolgozója a karantén alatt is bejárt dolgozni, hiszen az ő munkájuk a finomítókban, telephelyeken elengedhetetlen volt ahhoz, hogy Magyarországon folyamatos és zavartalan maradjon az energiabiztonság és az üzemanyagellátás. Az irodaépületekbe a tegnaptól kezdődött visszatérésnél pedig az a cél, hogy egy hét alatt az irodai állomány legalább 50 százaléka újra a munkahelyéről dolgozzon. Az 1960-nál korábban születetteknek (vagyis a 60 évnél idősebbeknek), a várandósoknak és krónikus betegséggel élőknek továbbra sem kell bejárni az irodákba – ők a vezetőjükkel való egyeztetés alapján folytathatják a távoli munkavégzést.

A legnagyobb magyar vállalatnál - mely a mai sajtóközleményük szerint bekapcsolódik a hazai koronavírus-kutatásba -, kiemelt biztonsági és higiéniai intézkedések vannak érvényben: rendszeres kézmosás és fertőtlenítés a közös használatú helyiségekben, a 2-3 fős irodákban egyszerre csak egy kolléga tartózkodhat, a nagyobbakban 2 méteres távolságot kell tartani, vagy szájmaszkot felvenni. A cég több százezer maszkkal, több mint egymillió pár kesztyűvel és saját Mol Hygi fertőtlenítőjével segíti kollégáit ebben. Éttermeiket még zárva tartják. A tárgyalókban legalább egy szék kihagyásával szabad ülni, a megbeszélés ideje alatt maszkot kell viselni. Külsős partnerek egyelőre nem mehetnek molos irodákba.

FUNDAMENTA-LAKÁSKASSZA: Mivel a cég a járvány hazai megjelenésével szinte egy időben állt át az otthonról történő munkavégzésre, nem tesztelte tömegesen a munkavállalókat, s nem is tervezi. Ugyanakkor Pandémiás Bizottságuk folyamatosan vizsgálja és mérlegeli a járványügyi helyzetet, akár a járvány esetleges második hullámának kialakulását is. A távmunka feltételeinek megteremtésével és üzleti folyamataik újragondolásával már közel két hónapja zökkenőmentesen működnek, s úgy látják, ez mozgásteret ad arra, hogy a korlátozások feloldása után sem kell azonnal visszaállnia a teljes csapatnak az irodai munkára. Első lépésként Ügyfélpontjuk nyitvatartási idejét hosszabbították meg. Május 18-ától 8-15 óra között várják az ügyfeleiket, azonban a 65 év feletti ügyfeleiknek továbbra is a 10-12 óra közötti időszakot javasolják az ügyeik intézésére.

OTP BANK NYRT.: nem számszerűsítették, mennyit kellett áldozniuk a járvány miatti védekezésre, csak annyit közöltek: „komoly erőforrásokat mozgósítanak annak érdekében, hogy minél könnyebb legyen átvészelni ezt a kihívásokkal teli időszakot.”

Az OTP Bank a fokozott kockázatnak kitett munkatársak számára koronavírus-tesztet (PCR) biztosít, közülük eddig 10 ezer fölötti mennyiségben éltek ezzel, mely tesztek közül csak pár lett pozitív. Ezen túlmenően a bank antitestes gyorstesztek biztosítását is elérhetővé tette a dolgozói számára.

A veszélyhelyzet alatt több csatornán keresztül is segítették az ügyfeleiket az online csatornáik használatában, hogy minél ritkábban kelljen a fiókokat felkeresniük. Mindeközben megkezdték a teljes irodai munkavégzés újraindításának előkészületeit. Külön protokollt alakítottak ki az ügyfélkezelésre és a munkarendre, védőfelszereléssel látták el a fióki munkatársakat, plexi falat szereltettek fel.

BONAFARM CSOPORT: az élelmiszer-feldolgozással foglalkozó üzemeiben és a mezőgazdasági telepeken kollégáik többsége az elmúlt 2 hónapban is a szokásos ütemezésnek megfelelően dolgoztak, ennek ellenére tömeges teszteket nem végeztettek rajtuk, csupán a gyanús esetek felmerülésekor tájékoztatták az egészségügyi hatóságot. Kollégáik között nem volt pozitív eset.

GRÁNIT BANK: a bank összes bejáró, illetve arra igényt tartó dolgozó tesztjének költségét állta, s nem volt közöttük pozitív eredmény.

A számszerű adatokat firtató kérdésünkre azt mondták: „ebben a kérdésben nem a pénz számít”.

Az ismételt tesztelésről az egészségügyi információk alapján döntenek majd. A teszt kiválasztásánál a legfontosabbnak a megbízható, felkészült orvosi szakszemélyzet számított.

A kijárási korlátozások megszűnésével a héten dolgozzák ki a munkatársak fokozatos visszatérésének ütemtervét. A bank dolgozóinak eddig 90 százaléka – köztük az ügyintézők egészségének védelmében a videóbankos ügyfélszolgálat egy része is – otthonról végezte a munkáját, és a home office-tevékenység hatékonysága, szervezettsége a bank tapasztalatai szerint a korábbi magas színvonalú maradt.

TAKARÉK CSOPORT: több mint 100 millió forintot költött tesztelésre és komplex egészségvédelmi megoldások finanszírozására. A kulcspozícióban lévő munkavállalók közül azokat tesztelte rendszeresen a bank, akiknél nem volt megoldható a home office, így ez többszáz kollégát jelent. Egyetlen teszt sem lett pozitív.

A Takarék Csoportnál a belépéskor hőmérőznek. Fotó: MTI A Takarék Csoportnál a belépéskor hőmérőznek. Fotó: MTI

A beléptetésnél minden nap folyamatosan mérik a szakaszosan visszatérő kollégák testhőmérsékletét reggelente. Akinek láza van, nem mehet be az épületbe. Az irodákban kézfertőtlenítőket helyeztek el, maszkot kell viselni, igény szerint a bank kesztyűt is biztosít. A tárgyalókat, közös helyiségeket sűrűbben takarítják, a személyes megbeszélések létszámát és gyakoriságát korlátozzák.

AUDI HUNGÁRIA: mivel dolgozóik tesztelésére vonatkozóan azt felelték, hogy minden esetben a hatályos jogszabályoknak megfelelően járnak el és az egészségügyi óvintézkedéseket betartják, arra lehet következtetni, hogy a tesztelést nemigen építették be a büdzsébe, ezzel együtt „vállalatuk számára munkatársaik egészsége a legfontosabb.” A munkavégzés során, ahol nem lehetséges a távolság megtartása, ott speciális megoldásokat vezettek be (elválasztó plexifalak felállítása bizonyos munkaállomások közé, munkaszervezési intézkedések, védőfelszerelés, maszk használata).

De május 18-án végre elindult a második műszak a járműgyártásban, a motorgyártás is fokozatosan áll át a kétműszakos munkarendre, s időközben egy műszakban elkezdődött az elektromos hajtások sorozatgyártása is.

MKB CSOPORT: hazai és nemzetközi tapasztalatok alapján arra a következtetésre jutottak, hogy saját megelőzési rendszerüknek nem lesz része a munkatársak szűrése, hanem egyéb komplex monitoring rendszerrel biztosítják ügymenetük folyamatosságát és zavartalanságát. Egy munkatársukról sem derült ki vírus-érintettség. Az egészségügyi helyzet normalizálódásával párhuzamosan a jövőben is fenntartják a home office fokozott alkalmazását.

Azokra a munkatársakra, akik visszatérnek az irodai munkába, rotációs tervet készítenek, és esetükben az összes szükséges egészségügyi megelőző intézkedést kötelezővé teszik és ehhez minden feltételt biztosítanak is.

Erste Bank: nem tömegesen, csak szükség szerint tesztelnek. Fotó: mti Erste Bank: nem tömegesen, csak szükség szerint tesztelnek. Fotó: mti

ERSTE BANK: tömeges tesztelés nincs, de minden olyan esetben költenek rá, ahol kollégánál vagy kolléga hozzátartozójánál felmerül a megbetegedés gyanúja. Ilyenkor az érintettek izolálásán túl, mindenkin a lehető leghamarabb – információink szerint 12 ezer forintos – PCR-tesztet végeztetnek az egészségpénztárukon keresztül. A banknál a pandémiás helyzetet figyelemmel kísérve júniustól áll fokozatosan vissza az irodai munkavégzés. A visszatérésnél figyelembe veszik az egyéni élethelyzeteket és érzékenységet, ezért az irodai munkavégzésbe való visszatérés önkéntes alapú, tehát aki akar és tud otthonról dolgozni, az azt továbbra is megteheti.



Minden szervezeti egységet – további döntésig – a vezetők 3-3 csoportra osztanak fel. Adott héten mindig csak az egyik csoport dolgozik az irodában (már amennyiben nem úgy dönt, hogy ő is otthonról dolgozik), a másik kettő otthonról, majd cserélnek. A különböző csoportok tagjai így nem találkoznak egymással. A különböző szervezeti egységek, illetve csoportok tagjai egymással személyesen csak nagyon indokolt esetben egyeztethetnek, erre telefonon vagy videocseten van lehetőség.



CIB BANK: csupán néhány kolléga esetében merült fel a fertőzöttség gyanúja, esetükben biztosították a tesztelés lehetőségét, de szerencsére mind negatívak lettek. Az irodákba való visszatérésre vonatkozó terv kialakítás alatt van, igyekeznek megtalálni a lehető legjobb megoldást, figyelembevéve számos szempontot, természetesen a kormányzati intézkedéseket is. Az biztos, hogy a székházakba való visszatérés mindenképpen korlátozott létszámban történik majd, hogy folyamatosan biztosítani tudják a minimum 2 méteres távolságtartást a kollégák között – ez a bankfiókokban azok kialakítása miatt nem jelent akadályt. Ezen kívül számos egyéb biztonsági intézkedést fognak bevezetni a kollégák egészségvédelme érdekében, melyeket a bankfiókokban már a járványhelyzet eleje óta alkalmaznak, például folyamatos fertőtlenítést, plexifalak felszerelését a munkaállomásoknál, stb.

ALLIANZ HUNGÁRIA ZRT: Épp felmérik a piacon elérhető teszteket, már felvették a kapcsolatot a potenciális szolgáltatókkal, s több tízmillió forintos nagyságrendű költséggel számolnak. A teszt kiválasztásánál a megbízhatóság lesz a fő szempont. A kollégák közel 100 százaléka otthonról dolgozik, ezért a tesztelés akkor lesz időszerű, amikor az első önkéntes kollégák visszatérnek az irodaházba. Június előtt biztos nem kerül sor az irodai jelenlétre, most mérik fel, kik azok, akik önként az elsők között visszatérnének. Ezzel párhuzamosan felkészülnek arra is, hogy amennyiben a vírus hullámokban visszatér – például ősszel –, akkor ismét visszaváltanak otthoni munkavégzéses üzemmódra.

Allianz Hungária: több tízmilliós tétel lesz a dolgozók tesztelése. Fotó: Wikipedia Allianz Hungária: több tízmilliós tétel lesz a dolgozók tesztelése. Fotó: Wikipedia

Német anyavállalatuk három ütemben már elkezdte az irodák megnyitását, az itthoni teendőkről úgynevezett Krízis Csoportjuk rendszeresen egyeztet. Az alapvető szabályok mellett vizsgálják a légkondicionáló berendezés biztonságosságát is, több parkolóhelyet biztosítanak, többször használható maszkokat szereznek be a kollégáknak, valamint COVID19-tesztek elérhetőségét is tervezik biztosítani a számukra. Természetesen van részletes kidolgozott tervük is arra vonatkozóan, hogy mi a teendő, amennyiben kiderül, hogy minden óvintézkedésük ellenére mégis fertőzött személy járt az épületben.

K&H BANK: saját hatáskörében dolgozóin nem végeztet koronavírus-tesztet, de a járvány által érintett dolgozóinak folyamatos távmunka-lehetőséget biztosítanak. A járvány ideje alatt a K&H Bank összes lakossági fiókja nyitva tartott. Ebben az időszakban a központi területek minden funkciója maximálisan működött, és mintegy 3000 munkavállaló teljes mértékben online, otthonról végezte a munkáját. Az enyhítéseket követően vidéken május 2. hetétől a vállalati üzleti központokban és biztosítói képviseleti irodákban, Budapesten és Pest megyében május 19-étől dolgoznak irodáikban osztott csoportokban.

ALTEO CSOPORT: külön koronavírus-tesztet nem végeznek a dolgozókon, viszont a március elején létrehozott Pandémiás Irányító Testület közleménye szerint a home office-ban el nem látható munkakörökben a tömegközlekedés elkerülése érdekében a kollégák autós költségét állták. Az Alteo igazgatóságának döntése szerint idén nem javasolják a közgyűlés osztalékfizetésének megszavazását, felkészülve a rendkívüli helyzetre, hogy a talpraállás idején is energikus szereplői lehessenek az energia- és hulladékgazdálkodás piacának.