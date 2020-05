Újranyitási hullám jön Európában

Mától számos európai ország tovább enyhít a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedéseken. Több államban részlegesen az iskolák is kinyitnak. Nemzetközi összefoglalónk következik.

Dániában, ahol az elsők között oldották a szigort, mától a bevásárlóközpontok is kinyithatnak. További részletek a Privátbankár.hu cikkében .

Az üzletek és iskolák viszont legkorábban június elején nyithatnak ki, akkor is csak fokozatosan.

aki nem tud otthonról dolgozni, az menjen be a munkahelyére.

A BBC szerint a szabályozás még arra is kitér, hogy a különböző háztartásban élők is találkozhatnak egymással a parkokban,

Megkötésekkel, de kinyitnak az éttermek, a könyvesboltok és a múzeumok is.

Svájcban az alap- és középfokú iskolák is fogadják a diákokat, igaz, az órák a megszokottnál kisebb csoportokban zajlanak majd.

Hollandiában mától az alapfokú iskolák egy részében folytatódik az oktatás, és kinyitnak például a könyvtárak, az autósiskolák és a fodrászatok is.

Kevés diákkal, de kinyitnak az iskolák, valamint a ruha-és könyvesboltok, a fodrászatok és a virágárusok is. Az éttermek, a mozik és a bárok viszont zárva maradnak a BBC szerint .

Franciaország nagy részén az emberek – hosszú hetek óta először – mától anélkül is kiléphetnek az utcára, hogy ki kellene tölteniük egy kint-tartózkodásuk célját igazoló nyomtatványt, írja laptársunk, a Privátbankár.hu.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!