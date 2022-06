Üzenet Orbán Viktornak: kétharmad akarja itthon az eurót

Bod Péter Ákos, a jegybank volt elnöke, és lapunk, valamint laptársunk, a privátbankár.hu rendszeres szakírója az euró bevezetésénbek esélyeiről és a támogatottság mértékéről cikkezik a portfolio.hu oldalon.

Mikor kapjuk végre euróban a fizetésünket? Fotó: Depositphotos

Utalt az Eurobarometer legutóbbi, áprilisi adatfelvételére, miszerint a megkérdezett magyarok 69:28 arányban foglaltak állást arról, hogy nekik személyesen jobb avagy rosszabb lenne-e az euróra való áttérés.

"Az euró erős kétharmados támogatottsága figyelemre méltó társadalmi tény. Növekvő bizonytalanság idején ugyanis a változások iránti fogékonyság csökkenni szokott. Ráadásul a széles társadalmi lefedésű állami média az uniós intézményekkel kapcsolatban leginkább kritikus és negatív tartalmú híreket közöl hosszabb idő óta, az euró pedig az EU hivatalos fizetőeszköze. Az pedig ritkán jelenik meg az állami hírforrásokban, hogy a térség más országai már hol tartanak az euró átvételében" - írta.

Aztán azt is hozzáfűzte, hogy a széles rétegeket elérő – az euróátvétellel szemben szkeptikus – kormánypropaganda is belejátszik abba, hogy amikor a kérdést nem a személyes előny vagy hátrány összefüggésében teszik fel, hanem hogy az országnak jó-e vagy sem az euró átvétele, akkor a támogatói arány „csak” 60:35. De még ez is kétharmadot hozna a nagypolitikában – amely viszont ragaszkodik a nemzeti fizetőeszközhöz.

"AZ EURÓ IRÁNTI TÖBBSÉGI TÁMOGATÁS NÁLUNK TEHÁT NEM A KORMÁNYZATI PROPAGANDA MIATT, SOKKAL INKÁBB ANNAK ELLENÉRE LÉTEZIK ÉS ERŐSÖDIK".

Szerinte aligha tévedünk, ha a korábbinál is egyértelműbb európártiság megnyilvánulásában a forinttal való fokozódó elégedetlenség jelét látjuk. Úgy érzékeli, hogy az üzleti körökben is hasonló a vélekedés. Példaként a német-magyar üzleti kamarát hozta, az ide tartozó többszáz cég körében világosan növekszik azoknak az aránya, akik kívánatosnak gondolják az euró átvételét, noha cégvezetőként alaposan ismerik a mai viszonyokat.