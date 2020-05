Vajon szót ejt-e Müller Cecília a budapesti fordulatról?

Javulóban a hazai koronavírus-helyzet, a fővárosban például a gyógyultak száma most először meghaladta az aktív betegek számát. Ez tehát új. Amit viszont már megszoktunk, az az operatív törzs sajtótájékoztatója, ami ma is jön, kiírás szerint 11 órától. Müller Cecília és társai ismét elmondják, hogy a kormány szerint miről fontos tudni a járvány kapcsán, ezt élőben az M1 alábbi ablakában követhetjük:

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!