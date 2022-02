Valami robbant Kijev felett – repülőt vagy rakétát találhattak el

Magyar idő szerint nagyjából hajnali 4 körül két komolyabb robbanásról számoltak be Kijev belvárosában az ott tartózkodó újságírók, valamivel később pedig Anton Herascsenko ukrán miniszteri tanácsadó és belügyminiszter-helyettes úgy fogalmazott, hogy ismételten támadják Kijevet.

Kijelentését később pontosította arra, hogy a robbanások zaját a légvédelem okozhatta, amint ellenséges repülőgépet, vagy drónt lőtt le. Hozzátette: az eltalált repülőeszköz a város egyik kerületében zuhant le. Ezt később az ukrán hadsereg is megerősítette, két repülő objektumot említve, a robbanás utáni égő törmelék a Guardian cikke szerint két lakóépületen landolt, ezekben tűz ütött ki.

Photos from Ukraine’s State Emergency Services Department show a multi-story building burning in southeast Kyiv. This is in the opposite side of the Dnieper river. pic.twitter.com/ExWd0Inlpr