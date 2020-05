Változik a bértámogatási program - merjük óvodába vinni a gyereket?

4 százaléknyi azon elhunytak aránya, akiknek nem volt más krónikus alapbetegsége - monda a tisztifőorvos. Jó hír, hogy az elmúlt napon idősek otthonából, szociális otthonból nem érkezett új fertőződésről jelentés. 14 év alatti új betegről sem érkezett hír. A járvány első hulláma lecsengőben van - mondta Müller Cecília. A tisztifőorvos arra is felhívta a figyelmet, hogy vasárnap dohányzásmentes világnap lesz. A világban minden 4. másodpercben meghal egy ember a dohányzás miatt.

A munkahelyteremtést elősegítő bértámogatási program 84 milliárd forintos kerettel indult, 6 hónapig a kormányzat, 3 hónapig a munkaadó fizeti a bért, így 9 hónapra biztosított a foglalkoztatás. A támogatott időszakban legfeljebb havi 200 ezer forint lehet a támogatási összeg - ebből a bruttó bért és a járulékokat is ki kell gazdálkodni. Néhány napja indult a program, 32 000 munkavállalóra adtak be támogatási igényt a cégek, 90 százalékuk kkv. A legtöbben Hajdú-Biharból, Szabolcsból, Békés megyéből pályáztak, az ágázatok közül a szálláshelyszolgáltatás, a kereskedelem, a vendéglátás és az építőipar a jellemző az igénylők között.

A programot augusztus 31-éig meghosszabbítják. Kisebb változtatások is jönnek: lehetőség van arra, hogy a munkahelyek a dolgozók különböző csoportjaira külön pályázzanak - ha tehát egy csoportra már sikeresen pályázott a cég, később a dolgozók egy másik csoportjára is kérhet bértámogatást. Különböző tevékenységek, például üzemegységek között lehetőség lesz átcsoportosítani a dolgozókat.

Bodó Sándor, az ITM foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkára a gazdaságvédő csomagról, a munkahelyvédelmi intézkedésekről beszélt az optörzs sajtótájékoztatóján. Ismertette a bértámogatási programot, és elmondta: nyitottak arra, hogy folyamatosan, az eredmények alakulását is figyelembe véve meghallgassák a gazdasági szereplők javaslatait a program alakításával kapcsolatban.

