Változtatott az Orbán-kormány: ötödével több pénzt kereshet, aki nyugdíjasként dolgozik

Ha Ön is dolgozik nyugdíjasként, kalkulátorunk segítségével könnyen kiszámolhatja, mennyivel jár jobban a júliustól hatályba lépett adóváltozásoknak köszönhetően.

Idén július elsejétől azonban ezt a megkülönböztetést megszüntette a kormány, és már foglalkoztatási formától függetlenül minden munkát végző nyugdíjasra egységes adózási szabályok vonatkoznak. (Ezeket a változtatásokat mi is átvezettük a bérkalkulátorunkon .) Tállai András, a Pénzügyminisztérium államtitkára szerint ezzel közel 10 milliárd forint marad a nyugdíjasoknál, a változtatások pedig több mint 36 ezer nyugdíjasnak segítenek.

A szabályozás azonban diszkriminatív volt, mivel azok nem élhettek ezzel a lehetőséggel, akik nyugdíjas szövetkezeteken keresztül vállaltak munkát. Nekik a nyugdíj- és természetbeni egészségbiztosítási járulékokat is vonták a bruttó bérükből (szerk.: a pénzbeni egészségbiztosítási járulék és munkaerőpiaci járulék eddig sem terhelte a bruttó bérüket), miközben a kormány a koronavírus-járvány előtt jellemző munkaerőhiányt részben a nyugdíjas szövetkezetek beindításával és felfuttatásával szerette volna megkönnyíteni. A foglalkoztatási forma eltérő szabályozás amiatt azonban ezek a dolgozók hátrányosabb helyzetben voltak, mint akik rendes munkaviszonnyal rendelkeztek. Ez peidg előbb-utóbb a szövetkezeti foglalkoztatás kiüresedését eredményezte volna.

