Van itt pénz: több mint 2 milliárdot költött az Orbán-kormány a szlovák focira 2024-ben

- foglalja össze a további szlovákiai magyar futballtámogatásokat a lap, hozzátéve, hogy más szervezeteknek is jut a magyar állami pénzből, a DAC után a második legnagyobb összeget, 470 millió forintnyi eurót a Pro Media Alapítvány kapta, mely a magyar kormány szócsöveként a Magyar 7 hetilapot adja ki és a ma7 portált működteti.

A legnagyobb támogatást 2024-ben is (immár negyedik éve) a dunaszerdahelyi DAC Akadémia kapta, tavaly két tételben összesen 2,784 millió euró összegben.

