Vissza a jövőbe - a világ okos eszközök nélkül

Tíz éve még javában vásároltuk a nagydobozos televíziókat, a lapos képernyőjű készülékek pedig még csak mutatóban voltak a polcokon. Az okostelefonok is inkább csak elvétve voltak forgalomban, és operációs rendszerből a mára jórészt elfeledett Symbian volt használatban. A Financial Times év végi írása egy kis időutazásra hívja olvasóit: hogy nézett ki a digitális világ 2009-ben és milyen kütyüket álmodtak a jövőbe.

iPad, Instagram és TikTok nélkül a világ

Képzeljük el a mindennapjainkat olyan, mára már megszokottá vált kütyük nélkül, mint például az iPad, az Alexa, vagy a virtuális valóságot elénk varázsló headset, olyan közösségi alkalmazások nélkül, mint az Instagram, a Snapchat vagy éppen a TikTok, de ma már ahhoz is komoly képzelőerőre lenne szükségünk, hogy az önjáró autók, vagy a magánhasználatú drónok nélküli életet el tudjuk képzelni - írja a Financial Times internetes kiadása.

Menjünk vissza 2009-be, amikor még senki sem sejtette, hogy a fent említett technikai csodák az életünk részei lesznek, és üdv 2029-ben is, ugyanis teszünk egy kis virtuális időutazást a nem oly’ távoli jövőbe, hogy meglessük, mi is vár ránk, ha a mostani előrejelzések bármelyike is helyesnek bizonyul.

Fotó: depositphotos.com Fotó: depositphotos.com

A 2009 egyszerre volt jó és rossz év a technológiai cégek számára. Tíz évvel ezelőtt az érintett cégek már szerencsésen átvészelték a pénzügyi válságot és a megszorítások, a költségek visszavágása helyett már az újabb fejlesztéseken törték a fejüket. A felhasználó vállaltok is már azon gondolkoztak, hogy mikor is vásárolják meg a Windows 7-et, amely 2009-ben váltotta fel a Vista operációs rendszert.

Uber, WhatsApp és Spotify még csak gyerekcipőben

Tíz évvel ezelőtt olyan későbbi fejlesztések magvait vetették el a cégek, melyekből aztán egészen új iparágak nőttek ki: az első bitcoint 2009 januárjában jelent meg, márciusban alapították meg az Uber, a Spotify is abban az évben startolt el az Egyesült Királyságban, ahogy a WhatsApp is, az Apple pedig elindította push notification szolgáltatását.

A világ egyik legnagyobb tanácsadó cége, a Gartner elemzője a csoportos beszélgetések tendenciáját elemezve jutott arra felismerésre, hogy hamarosan a privát csevegőszobák ideje fog eljönni. De legalább 2019-ig tartott, amíg Mark Zuckerberg bejelentette, hogy a Facebook mostantól a magánbeszélgetésekre összpontosítja a figyelmét, nem pedig az addigi fő üzleti tevékenységének számító hirdetőtábláját favorizálja tovább.

2009 még csupán az okos telefon korszak kezdete; az iPhone ebben az évben mindössze két éves volt, az App Store pedig csak 2008 nyarán indult el, a 3G pedig inkább még csak a szerencsésebbeknek járt.

A Nokia Symbian operációs rendszere továbbra is dominánsnak számított a felhasználók körében, ám 2010 már az Android éve. Az okostelefonokra kifejlesztett kiterjesztett valóság üzletileg csak egyetlen alkalommal hozott áttörést, mégpedig 2016-ban, a Pokémon Go játékkal.

A Mobclix 2009-ben azt jósolta, hogy az évtized végére a telefonok 95 százaléka képes lesz videofilmet forgatni, és a videobeszélgetések is igen gyakoriak lesznek. Igaza lett.

Blu-ray, vagy streaming?

Az Amazon második generációs Kindle e-olvasója berobbantotta a piaci versenyt, így lett a 2009-es év gyakorlatilag az olvasás éve. 2010-ben, amikor a versenytársak is elindították saját e-readerüket, a Gartner az e-olvasásnak hatalmas jövőt jósolt, ám igencsak elhamarkodottan, hiszen az Egyesült Államokban az e-könyvek eladása 2014-ben tetőzött, és a figyelem onnantól kezdve jelentősen csökkent a termék iránt.

A nagy dobozos, katódsugárzású televíziók még 2009-ben is jócskán lefőzték a plazma képernyős tévéket az eladási statisztikában, ám az LCD síkképernyős televíziózás lett pár éven belül a tévézés igazán kedvelt módja. Az értékesítés azóta tovább erősödött, ám az IHS Markit piaci elemző cég jóslata szerint az LCD képernyők eladása 2020-ban talán az eddigi legnagyobb visszaesést fogja elszenvedni, köszönhetően a hatalmas piaci túlkínálatnak.

Ahogy az árak csökkentek, úgy 2009-től a Blu-ray lejátszók is kezdtek tért hódítani a fogyasztók körében, ám a Blu-ray filmek és a streaming szolgáltatások közötti verseny, úgy tűnik, mégis csak ez utóbbiak felé billenti a mérleg nyelvét. A Netflix ugyan csak 2013-ban indította el az első, saját gyártású sorozatát, a House of Cards-ot, ám az évtized végére, az Apple TV + és a Disney + is csatlakozott a saját tartalmat gyártók egyre népesebb táborához.

Mit hoznak a 2020-as évek?

A 2020-as évekre vonatkozó előrejelzések nagyrészt a jelenleg is tartó folyamatok extrapolációja, vagyis jövőbe történő kivetítése, minden, ami ma már létezik, 5G, az önjáró autók, robotok, az AI, a tárgyak internete, intelligens otthonok léteznek majd akkor is, csak éppen felfokozott mértékben.



A Deutsche Bank előrejelzése szerint a műanyag hitelkártyák teljesen el fognak tűnni, de meglepő módon az okostelefonnal való fizetés nem fogja teljesen felváltani a hagyományos fizetési módot, ugyanis sokan fognak ragaszkodni még a készpénzhez, így ugyanis megtarthatják a fizetéskor anonimitásukat.

A Forrester előrejelzése szerint az arcfelismerési technológiák egyre növekvő felhasználása sajátos „ellenintézkedéseket” fog kiváltani, például olyan ruhák kerülnek majd forgalomba, amelyek teljesen összezavarják ezeket az alapvetően a magánemberek életének megfigyelésére szolgáló technológiákat.

Craig Vachon, a Szilícium-völgy kockázatitőke-befektetője szerint a géntechnika fejlődése miatt sokan 120 éves korukig élhetnek majd, az agy-számítógép interfészek pedig közvetlen kapcsolatot biztosítanak a gondolatok számára az internethez. Az Ericsson Consumer & IndustryLab pedig még tovább megy. Azt mondja, hogy 2030-ra lehetőség lesz arra, hogy az összes emberi érzéket, látást, hallást, szaglást, tapintást, stb. digitalizálják majd.