Vita német gazdaságmentő program körül - mennyi pénzt adnak új autóra?

Ha a német kormány a cégek hóna alá nyúl, az Magyarország számára is nagy segítség lesz. Magyarországon ugyanis a legfontosabb iparág az autógyártás, amely a márciusi adatok szerint erős visszaesést szenvedett el . Mivel a külkereskedelem és a GDP szempontjából is kulcsfontosságú a szektor, így nagy szükség lenne arra, hogy az autógyártók visszaálljanak a járvány előtti termelési szintre. Korábbi cikkünk a témában >>

Egy sor további javaslatot is tettek, a többi között kifejtették, hogy érdemes ösztönözni a humán tőke növelését, a tudás és a szakértelem bővítését, a készségek, képességek fejlesztését szolgáló erőfeszítéseket, hogy a rövidített munkaidőre átállított vagy az állásukat elvesztő munkavállalók jobban boldogulhassanak a válság után.

Főleg éppen az olyan "ágazatspecifikus" - valamely gazdasági ágazat igényeihez igazított - támogatást kellene mellőzni, mint az autóvásárlási kedvezmény, mert csak megmerevítik, bebetonozzák az utóbbi évtizedekben kiépült szerkezeteket, átütő konjunktúraélénkítő hatásuk viszont nincs - írták a gazdasági bölcsek. Kiemelték, hogy hasznosabb az adózási szabályok átalakításával ágazattól függetlenül segíteni minden cégnek, amely a járvány előtt nyereséges volt, és érdemes törekedni az energiaárak csökkentésére, ami a vállalkozásoknak és a háztartásoknak is jelentős segítség lenne.

A kormány mellett működő független gazdaságpolitikai tanácsadó testület, az úgynevezett gazdasági bölcsek tanácsa ellenezi az ágazatokra szabott támogatásokat. Az 1963 óta működő testület tagjai a napokban egy állásfoglalásukban kifejtették, hogy nem csupán a keresletet kellene élénkíteni, hanem érdemes lenne ösztönözni a gazdasági szerkezet átalakulását, a versenyképesség javulását is.

Az új program kiegészíti az eddigi intézkedéseket, amelyek a gazdaság stabilizálását, a vállalkozások fennmaradásának biztosítását szolgálják. A vissza nem térítendő támogatások, hitelek és hitelgarancia-vállalások keretösszege hozzávetőleg 1000 milliárd euró. Más támogatási formákat is alkalmaznak, így például július 1-jétől 2021. június 30-ig 19 százalékról 7 százalékra csökkentik az éttermekben, kávézókban és egyéb étkezőhelyeken felszolgált ennivaló árára rakódó általános forgalmi adót (áfa).

A kocsikat a tömeg és a szén-dioxid-kibocsátás alapján kategóriákba sorolják. Minél kisebb a tömeg és alacsonyabb a kibocsátás, annál nagyobb a kedvezmény. A gyártmányok nagyjából kétharmada az úgynevezett B hatékonysági kategóriába tartozik, egy ilyen autó árából 2500 euró kedvezményt kaphat a vásárló. A belsőégésű és elektromos motorral is rendelkező hibridautók után további 750 euró, a tisztán elektromos meghajtású kocsik után további 1500 euró kedvezmény járhat a kereszténydemokrata (CDU) vezetésű minisztérium terve szerint. A koalíciós társ szociáldemokraták (SPD) viszont ellenzik a belsőégésű motorral szerelt kocsik vásárlásának állami támogatását.

A szövetségi kormány formálódó gazdaságösztönző csomagjának részeként tervezett kedvezmény a gazdasági minisztérium elképzelése szerint hagyományos és elektromos meghajtású új német autók után is jár majd.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!