Vitézy Dávid államtitkár lesz - Palkovics László szerint nem vagyunk összeszerelő ország

Az újdonságnak számító Technológiai és Ipari Minisztérium vezetésére felkért Palkovics László az Országgyűlés Gazdasági Bizottsága előtt beszélt a terveiről. A Telex összefoglalója szerint Koncz Zsófia, Steiner Attila, Kutnyánszky Zsolt és Vitézy Dávid államtitkár-jelöltként vett részt a miniszterjelölt meghallgatásán.

Palkovics László szerint nem igaz, hogy Magyarország csak egy összeszerelő ország - a magyar ipari termékekben a high tech részaránya 70 százalék, épp úgy, mint Dániában vagy Németországban. Javítana viszont az ipari termelés megoszlásának egyenetlenségén: Budapest és Pest megye 10-10 százalékot ad, Győr-Moson-Sopron megye 12 százalékot, míg az ország egyes részei átlag alatt teljesítenek.

Palkovics László még innovációs és technológiai miniszterként egy 2022. májusi rendezvényen. Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

Beszélt arról is, hogy az élelmiszeripar kiemeltebb szerepet kaphat a jövőben, és megemlítette az akkumulátorgyártás stratégiai fontosságát is, aminek bővítéséhez azonban az energiatermelési kapacitásunk növelésére is szükség lenne. Emellett növelnék az autóbuszipar vagy a kreatívipar szerepét is.

A személyszállításban pedig a vasút kaphat prioritást (ebben támaszkodhat Vitézy Dávid segítségére a miniszter).