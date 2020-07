Zöld utat kapott a balatoni kaszinó

Most már egészen biztosan minden szabályos azzal kapcsolatban, hogy Garancsi István, a MOL Fehérvár FC nevű focicsapatot is birtokló milliárdos üzletember összességében 6 kaszinóban is érdekelt, ugyanis megjelent a Magyar Közlönyben a 2021-es költségvetést megalapozó törvény, amely kimondja: az eddigi gyakorlattal szemben egy embernek nem legfeljebb 5, hanem legfeljebb 7 kaszinója is lehet.

Lapunk írt arról, hogy idén tavasszal Garancsi István lett Budapest kaszinókirálya, hiszen a cége lett az öt budapesti kaszinó koncessziós jogát birtokló LVC Diamond Kft. új főtulajdonosa április végétől, így a soproni kaszinóval együtt már 6 kaszinó tartozik hozzá.

Egyelőre. Ugyanis a megjelent törvény azt is kimondja, hogy új kaszinó is nyílhat valahol a Dunántúlon. Eddig a törvény úgy szólt, hogy Nyugat-Magyarországon három kaszinó lehet (Győr, Pécs, Sopron), a jövőben azonban már négy kaszinó lehet ezen a területen, vagyis valamelyik dunántúli város hamarosan egy új kaszinóval gazdagodhat. Korábban nagy harc volt a Balatonnál, ugyanis Hévíz, Balatonfüred és Siófok is bejelentkezett a kormánynál, hogy szívesen látna egy kaszinót, de akkor még más városokra esett a választás. Ha esetleg ezt is Garancsi István nyithatná meg, akkor éppen meglehet a 7 kaszinó is.

A megjelent törvénynek szintén fontos része, hogy a jövőben kiemelt nemzetgazdasági érdek lesz, hogy ki üzemeltetheti Magyarországon a kaszinókat. Mager Andrea tárca nélküli miniszter ezentúl már akkor ajánlattételi eljárást folytathat le vagy koncessziós pályázatot írhat ki az új kaszinótulajdonos kiválasztására, amikor a még éppen érvényben lévő koncessziós szerződés eredeti időtartamának fele eltelt, biztosítva ezzel a koncesszióba adásból eredő folyamatos költségvetési bevétel meglétét.

A koncessziót 10 évre adják, tehát 5 év után már az éppen aktuális kaszinós tudhatja, hogy a kormány a jövőben inkább másnak szánja a nyerőgépeket. Például Szima Gábor üzletemberhez a debreceni és nyíregyházi kaszinó tartozik, engedélyük 2024-ben lejár, tehát ott már eltelt a koncessziós időtartam fele. Debrecenben amúgy is nagy változások vannak, lapunk is írt arról, hogy Szima Gábor kiszállt a DVSC nevű focicsapatból, tulajdonrészét átmenetileg a kisebbségi tulajdonnal rendelkező debreceni önkormányzat veszi meg.