Aggódhatnak a középiskolába felvételizők, nagyon rég nem volt ilyen nehéz a magyar írásbeli

Az idei felvételinek különös súlyt ad, hogy egy minisztériumi ajánlás következtében előfordulhat, hogy nemcsak a felvételizők egymáshoz viszonyított eredményeit veszik figyelembe, de egyes gimnáziumok nem is fognak felvenni olyan tanulókat, akik nem érnek el egy meghatározott minimum pontszámot az írásbeliken.

Ráadásul az AKG-ban felvételit írók átlagpontszáma rendre meghaladta az országos átlagot a korábbi években, így az még ennél is alacsonyabb lehet.

A grafikonok alapján jól látható, hogy a magyar írásbelik átlagos eredménye 11 éve, 2014 óta nem volt ilyen alacsony, de az összesített pontszámok és a matematika eredmények is lefele mozdultak tavaly óta. Ez alapján valószínűsíthető, hogy nehézre sikeredett az idei vizsga, különösen annak magyar része.

A budapesti Alternatív Közgazdasági Gimnázium (AKG) tanárai vasárnap reggelre már el is készültek az intézményben lezajlott középiskolai központi írásbeli felvételik (ehhez a gimnázium csak helyszínt biztosított, tehát az itt írásbelizők zömében valószínűleg nem ide felvételiztek) kijavításával, és az eredményeket grafikonos formában is megosztották.

