Erről is a kormány tehet? Egyre több a speciális nevelési igényű gyerek

A KSH a Népszava által ismertetett adatai szerint az előző tanévhez képest 4600 fővel, 112 007-re növekedett a magyarországi óvodákba, általános és középiskolákba járó speciális nevelési igényű (SNI) gyerekek száma.

Az SNI-s tanulók speciális igényeinek oka a legtöbbször súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartászavar, legalábbis a 2023/2024-es tanévben az SNI-s gyerekek kétharmadát ilyen zavarokkal diagnosztizálták.

A lap szerint nem lehet kizárni, hogy az emelkedés hátterében az is állhat, hogy a kormány 2020 elejétől szigorította az iskolahalasztás szabályozását, így feltehetően több olyan gyerek került be hatévesen az iskolarendszerbe, akik a korábban még egy évet eltöltöttek volna az óvodai nevelés keretei között. Egy másik lehetséges ok a diagnosztikai módszerek fejlődése lehet.