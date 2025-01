Megalázóan alacsonyak a fizetések a legjobb magyar egyetemen

Tarthatatlanná váltak az ELTE-n a fizetések. A nettó fizetésem lényegesen kevesebb, mint ezer euró, és ez – különösen, ha figyelembe vesszük a hazai és térségbeli más egyetemeken adott fizetéseket – már túllép egy lélektani határt. A helyzet, nincs jobb szó rá, megalázó

– mondta az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Karának (TTK) egyik oktatója a Telexnek.

A lapnak nyilatkozó oktató azon a karon tanít, ami a HVG 2025-ös rangsora szerint a legjobb egyetemi kar lett az országban, és azon az egyetemen, ahova tavaly a legtöbb diák adta be a jelentkezését. Ráadásul az ELTE végzett a legjobb helyen a magyar felsőoktatási intézmények között a U.S. News & World Report 2024. augusztusi globális rangsorában is. Az eredményeket látva talán sokaknak meglepő lehet, hogy az ELTE-n oktatók bérminimuma 2023 óta nem emelkedett, és

jelenleg többet keres egy középiskolában tanító pedagógusgyakornok, mint egy ELTE-n oktató adjunktus.

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem a Zeneakadémia és a Képzőművészeti Egyetem mellett az utolsó állami fenntartásban maradt felsőoktatási intézmény lesz, miután a Budapesti Műszaki Egyetem szenátusa decemberben megszavazta az előterjesztést, ami felhatalmazza a rektort, hogy tárgyaljon az állammal az egyetem modellváltásáról.

Az ELTE-n az oktatók siralmas bérhelyzete mellett nagy probléma, hogy kevés az utánpótlás, csökkentették az állami ösztöndíjas helyek számát, és az intézmény vezetésének egyenlőtlen versenyben kell hívogató perspektívát kínálnia a hallgatóknak -írta a Telex.