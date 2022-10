Meglepetés: levelet kaptak a pedagógusok Maruzsa Zoltántól

Ma reggel a tüntetés résztvevőinek zászlóival fellobogózott Margit-hídnál tartottak sajtótájékoztatót a pedagógusok.

Törley Katalin, a Tanítanék mozgalom alapítója, a Kölcsey Ferenc Gimnázium egyik kirúgott tanára arról beszélt, hogy most már nem csak pedagógusok, diákok, szülők, hanem civil szervezetek, szakszervezetek és szimpatizánsok alkotják a mai élőláncot, ami olykor már túl is mutat a közoktatásban tapasztalható helyzeten, és megmutatja a többi sérülékeny csoportot is.

A ma reggeli sajtótájékoztatón Nagy Erzsébet PDSZ-ügyvivő bejelentést tett.

"A mai nap kiemelkedő egyébként is, hiszen országos sztrájkot hirdettek a szakszervezetek, és többszáz pedagógus folytatja a polgári engedetlenséget, hiszen a sztrájkjogot még nem állították helyre" - tette hozzá Törley.

Kitért arra is, hogy október eleje óta ugyan nem történt újabb súlyos retorzió, amit ezúton is köszönnek a szolidáris tömegnek, de óriási szerepe van ebben az alulról szerveződő tankerületi csoportoknak is, amelyek gyakorlatilag megvédik a tiltakozókat.

"Folytatni kell a tiltakozást, mert hiába forrong az okatási szféra és utca, hallgat Orbán Viktor és Pintér Sándor is".

Molnár Áron színész ezek után arról beszélt, a közoktatás közös, nemzeti ügyünk, amely nem fővárosi, vagy vidéki, hanem országos dolog.

"Október 23-án országosan több, mint százezren álltunk ki. A polgári engedetlenség az új sztrájk" - jelentette ki.

Úgy tűnik, az öt pedagógus "kirakatkirúgása" után megállt a rendszer, nem érkeznek fenyegető levelek, és a sokadik polgári engedetlenség után sem rúgnak ki már pedagógusokat. Ezután arra kérte a többi szakszervezetet, hogy álljanak ki az oktatás ügye mellett, mert "ma mi, holnap más szektorok találják itt magukat", egyúttal arra kérem a közmédiát, hogy reális tájékoztatást adjanak a közoktatás valós helyzetéről.

Nagy Erzsébet, PDSZ-ügyvivő pedig bejelentette, hogy

november 7-én sztrájkegyeztetés lesz a kormány képviselőivel délután 3 órakor - Maruzsa Zoltán oktatási államtitkártól erről levelet kaptak szerda este -,

illetve ezt megelőzően parlamenti vitanapra is sor kerülhet november 2-án.

Gosztonyi Gábor, a Pedagógusok Szakszervezete alelnöke hozzátette még, november 22-én demokráciaórákat tartanak majd, november 26-án pedig nagyszabású budapesti tüntetés lesz, hasonló az október 23-aihoz.

Stábunk forgatott az élőláncon, hamarosan oldalainkon is láthatják az erről készült videót is.