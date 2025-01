Mi lesz itt? Egyre több gimnázium fogadja el a diszkriminatív kormányzati ajánlást

Kapcsolódó cikk Erről is a kormány tehet? Egyre több a speciális nevelési igényű gyerek Tovább emelkedett a magyarországi intézményekben az SNI-s gyerekek száma. De vajon miért?

A 2023-as rangsorhoz képest kiesett a Top 10-ből a Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, ahol szóbeli felvételi vizsga nincs, de a felvételi kérelmek elbírálásakor az általános iskolai tanulmányi eredményeken kívül a központilag kiadott egységes, kompetenciaalapú feladatlapokkal megszervezett írásbeli vizsga eredményeit is figyelembe veszik . Azonos pontszám esetén pedig előnyt élveznek a hátrányos helyzetű tanulók, a helyi lakosok, és csak végül dönt a jobb írásos eredmény.

A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium egyedi megoldást talált: idén is kötelezővé tette ugyanis a tanulók részére a „felvételi eljárást megelőző egységes írásbeli vizsgán” való részvételt decemberben. Hozzáteszik: azonos pontszám elérése esetén előbbre kerülnek azok, akik az írásbeli vizsgán magasabb pontszámot értek el, és a rangsorolásban elutasítják azokat, akik teljesítménye az összpontszám 70 százalékát nem éri el.

A budapesti Veres Pálné Gimnázium például már szeptember végén transzparensen közölte, hogy iskolájukba elsősorban azon tanulók jelentkezését várják, akik általános iskolai átlaga eléri a 4,0-t. Ennél alacsonyabb tanulmányi átlaggal a tanulók többnyire nem kerülnek be – írják honlapjukon . Ugyanakkor a 15 legjobb írásbeli eredményt elérő diákot felvételi beszélgetésre hívják be, amit külön nem értékelnek, de mindenki automatikusan a szóbelin elérhető maximális 70 pontot kapja. A felvételről a felvételi bizottság javaslata alapján az igazgató dönt.

Magyarországon a Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint összesen 817 gimnázium van, ebből 272 állami, 229 egyházi, 316 magán fenntartású gimnázium működik. Szúrópróbaszerűen még három gimnáziumra is rápillantottunk, vajon ők jelzik-e honlapjukon feltételként az új ajánlást.

A ponthatárt pár gimnázium már fel is tette a felvételi feltételei közé, de fontos tudni, hogy ha ezt nem tette meg transzparensen, akkor később nem jogszerű, ha erre hivatkozva utasítana el valakit.

A központi követelményhatár bevezetése a gimnáziumba készülők számára már 2017-ben felmerült, de a jelentős tiltakozás hatására lekerült a napirendről. Most nem írtak elő – egyelőre – központi írásbeli felvételit, csak azokban a gimnáziumokban nehezítik a felvételt, amelyek megkövetelik a felvételit. Tavaly a gimnáziumok 63 százaléka volt ilyen.

Az állami fenntartású gimnáziumoknak olyan központi utasítást adtak, hogy ha egy gimnázium kéri a központi írásbelin való részvételt, csak azokat veheti fel, akik a központi felvételin elérnek egy minimális pontszámot. Ezzel várhatóan csökken a gimnáziumba felvettek száma, amivel több tanuló akarata ellenére is a szakképzésbe szorul. Bár ez hivatalosan csak „ajánlás”, a fenntartó elvárásának az iskolák nem mernek ellenszegülni – véli a Civil Közoktatási Platform (CKP).

