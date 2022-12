Suttyomban az új NAT-on dolgoznak már?

Megbízást kapott a Magyar Tudományos Akadémia, hogy dolgozzon ki új Nemzeti Alaptantervet, írja Totyik Tamásra, a Pedagógusok Szakszervezetének alelnökére hivatkozva a Népszava.

A lap szerint a Mathias Corvinus Collegium Tanuláskutató Intézetének igazgatóját, Setényi Jánost is felkérték, hogy gondolkodjon a közoktatási rendszer átalakításán.

A tanárok és az érdekvédők egyébként továbbra sem kapnak érdemi választ követelésire, a Belügyminisztérium csupán egy tanárhibáztató kérdésekkel terhelt szülői kérdőívet tett közzé – az egyszer már feltört – Kréta rendszeren belül. Ugyanakkor a PSZ alelnöke a háttérben látja, hogy elindulhat valami, de egyelőre ezek tervek.

Ezen kívül az alelnök úgy tudja, hogy egy úgynevezett „pilot rendszerben” öt vidéki kisiskolát körzetesítenek. Totyik arról is beszámolt, hogy a PSZ sztrájkalapja még kitart, tehát a szakszervezet tagjai visszaigényelhetik a sztrájk miatt kiesett béreiket. „Talán tíz-tizenkét nap finanszírozása fér még bele, de szerencsére sok támogatást kapunk”, mondta az alelnök, aki korábban arról is tájékoztatott, hogy az Európai Bizottság is figyelemmel kíséri a polgári engedetlenségi akciókat és a kirúgott tanárok sorsát.

Hogy az átalakításért milyen árat kell fizetnie a szakszervezetnek és a pedagógusoknak, Totyik szerint egyelőre nem tudni.

„Meglátjuk, ígéretekkel eddig is tele volt a padlás” - tette hozzá.