TASZ: a szülők is perelhetnek az oktatási jogsérelmek miatt

A héten a TASZ közleményt adott ki, miszerint Sziklai Tamás képviseletével ők segítik a múlt héten kirúgott nyolc pedagógust a munkaügyi bíróságon. Úgy vélik, ezek a tanárok az oktatás tarthatatlan helyzetére hívták fel a figyelmet polgári engedetlenségükkel.

A TASZ úgy gondolja, hogy a pedagógusokat ért retorzió aránytalan volt, hiszen mióta a tiltakozások elkezdődtek, az érintett pedagógusoknak mindössze 10-15 órájuk maradt el. A szervezet hozzáteszi, hogy ami még ennél is fontosabb, az az, hogy az akciójuk szabad véleménynyilvánítás körébe tartozik, amelyet az Alaptörvény véd. A keresetet még ebben a hónapban beadják a bíróságnak.

Csakhogy ebben a tanévben az egyre nagyobb hullámokat vető polgári engedetlenségi mozgalom és sztrájkok közepette, valamint a szeptemberi KRÉTA-rendszer feltörése miatt, - amely Magyarország egyik legsúlyosabb adatkiszivárogtatási ügye, - számos szülő és diák joga is sérült.

S miközben rengeteg szülő támogatja a pedagógusokat harcukban, akár azzal, hogy gyermekeiket otthon tartják bizonyos napokon, akár az élőláncban való részvételükkel, vagy a tüntetéseken, mégis kevesen tudják, hogy hivatalos feljelentést is tehetnek megcsorbult jogaikért.

A Szülői Hang igyekszik edukálni a szülőket

A Szülői Hang vezetője, Miklós György azt mondja, egyelőre nincs tudomásuk arról, hogy akár egy szülő is indított volna pert ezügyben.

„Szorosan együttműködünk a TASZ-szal, és aktívan kampányolunk azért, hogy a szülőket megismertessük jogaikkal. Ez ügyben sikerült egy nyilatkozatot is szereznünk az Adatvédelmi Hivataltól” – mondja a vezető.

Hozzáteszi: egyelőre úgy látják, hogy a jogok tudatosítása a legfontosabb, ami egy hosszabb folyamat.

A szülők ugyanis jelenleg vonakodnak a hosszadalmas perektől és félnek attól, hogy a gyereknek származhat kára a feljelentésből.

„Igyekszünk változtatni ezen a szemléleten és elterjeszteni a jogtudatos gondolkodásmódot. Ha vesszük a fáradtságot, hogy legalább dokumentáljuk a jogsértéseket, azzal nemcsak magunknak, hanem egymásnak is segítünk, hiszen a hatékony érdekvédelemhez az szükséges, hogy minél többen éljünk a lehetőségeinkkel. De az biztos, hogy ez egy nagyon hosszú folyamat” – hangsúlyozza Miklós György.

Pedig, ha egy oktatási intézmény nem tudja biztosítani a megfelelő képzettséggel rendelkező pedagógust, sérül a gyerekek Alaptörvényben rögzített oktatáshoz való joga. Az első lépés, amit ilyenkor a szülők megtehetnek, és ragaszkodhatnak hozzá, hogy a jogsértés dokumentálva legyen. Ha ugyanis szülőként ezt elmulasztjuk, akkor a probléma hivatalosan láthatatlan marad, és a helyzet várhatóan csak romlik.

A helyettesítések adatait a szülők megtekinthetik a KRÉTÁ-ban, vagy ha az nem elegendő, folyamodhatnak adatkéréshez is. Sok szülő nem tudja, hogy a pedagógusok szakképzettségére vonatkozó adatok közérdekből nyilvános adatok, ezt az Adatvédelmi Hivatal szakvéleménye is mindenki számára egyértelművé tette. A szülők kérésére az intézményeknek a törvényben rögzített 15 napos határidőn belül meg kell küldeniük a választ. Ehhez a szülői kéréshez felhasználható és igény szerint módosítható az a mintalevél, melyet a Szülői Hang honlapjára is feltettek.

Az adatigénylés segítségével fény derülhet arra, hogy a hivatalos dokumentáció szerint gyermekünk jogai sérülnek-e, ha az iskola nem tud megfelelő szakképzettségű pedagógust biztosítani az oktatáshoz.

Szülőként ugyanis jogunk van megtudni nemcsak a pedagógusok szakképzettségét, hanem azt is, hogy helyettesítés esetén ki volt a helyettesítő pedagógus, és a helyettesítés szakszerűként (tanórai foglalkozás) vagy nem szakszerűként (felügyelet) lett-e dokumentálva.

Ha az intézmény nem adja ki a kért adatokat, a szülők ingyen kérhetik az Adatvédelmi Hatóság segítségét a konkrét ügyben.

Amennyiben az intézményből kikért adatok is bizonyítják, hogy a gyermekkel nem megfelelő képzettségű pedagógus foglalkozik, vagy kiderül, hogy a hivatalos dokumentációban nem a valóságnak megfelelő adatokat rögzítettek, érdemes panaszt tenni az intézményvezetőnél. Ha ez nem vezet eredményre, a fenntartóhoz lehet fordulni. A Szülői Hang Közösség abban bízik, hogy a dokumentált adatokkal alátámasztott panaszleveleknek egyes esetekben lehet pozitív hatása, így a jogtudatos, érdekérvényesítő szülői hozzáállás akár bírósági eljárás nélkül is hasznosnak bizonyulhat. Ha az intézményvezetőnél, illetve a fenntartónál tett írásos panaszra sem érkezik érdemi válasz, tovább lehet menni a TASZ-hoz, ahol jogi segítséget és jogi képviselőt találnak a szülők.

A TASZ-hoz egyelőre kevés szülő fordult

Bár a TASZ is igyekszik minden fórumon megerősíteni, hogy nem csak a random módon kirúgott, vagy jogaiban egyéb módon megsértett pedagógusokat, hanem a sérelmet szenvedett szülőket és diákokat is várja, eddig nemigen vették igénybe az érintettek a jogi segítséget. Megerősítve a Szülői Hang szavait, azt mondják, hogy épp a szülői szervezetek segítségével igyekeznek tudatosítani a szülőkben, hogy nem jogszerű, ha a gyerekük iskolájában nincs megfelelő számú és végzettségű tanár.

„Körülbelül tízen kerestek meg minket idáig a tanulók oktatáshoz való jogának sérelme miatt" - mondta lapunk kérdésére Remport Ádám, a TASZ munkatársa.

Ezért arra hívta fel a figyelmet, hogy KRÉTA-ügyben a TASZ olyan mintabeadványokat tett közzé a honlapján, amelyekkel adatvédelmi hatósági eljárást lehet kezdeményezni. Ezeknek az eljárási határideje 180 nap – de ebbe nem számít bele többek között, amíg a hatóság az adatkezelő vagy adatfeldolgozó válaszára vár, ráadásul az eljárások ettől függetlenül is elhúzódhatnak. Hozzátette azt is, hogy az oktatáshoz való jog sérelme miatt indított személyiségi jogi perek hosszát szintén nem lehet előre pontosan megmondani, de a hasonló ügyek közel másfél-két évig szoktak tartani.