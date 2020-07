Abszolút tanácstalan albérletpiac várja a diákok rohamát

Úgy néz ki, tartós lesz az airbnb-lakások kiürülése miatt bekövetkezett, átlagosan 10 százalékos bérletidíj-csökkenés a fővárosban - de közben a vidéki városokban nem nagyon ment a lakáshotelezés, így az árak is inkább csak nőttek. És a koronavírus esetleges második, őszi hulláma miatt az is elképzelhető, hogy nem is kell a diákoknak annyi lakás, mert ismét otthonról kell majd tanulniuk.