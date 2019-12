Akinek fontos a jövőre való felkészülés, a biztonság, az egészség, annak most érdemes lépnie – nagy támogatást kaphat hozzá

Érdemes az év utolsó heteiben lépnie mindenkinek: azoknak is, akik már most is takarékoskodnak és azoknak is, akik csak most kezdenek hozzá a megtakarításhoz akár egyénileg, akár munkaadó segítségével. Az önkéntes nyugdíjpénztári vagy egészségpénztári befizetésekre idén is járó évi 20 százalékos, maximum 150 ezer forintos adó-visszatérítés kihasználása érdekében most kell cselekedni, nem késett még le senki erről a lehetőségről - nyilatkozta dr. Kravalik Gábor, az Önkéntes Pénztárak Országos Szövetségének (Pénztárszövetség) vezetője az Mfor.hu-nak. Elmondta azt is, hogy idén először a tagok a munkáltatójuk pénztári hozzájárulása után is igénybe vehetik az adókedvezményt, de a pénztárak kimagasló teljesítményéről is beszélt.

A pénztárakon keresztül takarékoskodók és a kasszák számára is az év vége az egyik legfontosabb időszak, miért?

Különösen fontos az év vége mindazoknak, akik félre szeretnének tenni későbbi időszakra, idősebb korukra, akik biztonságban és egészségben szeretnék tudni magukat, családtagjaikat, akik csökkenteni szeretnék a gyermekvállalással, gyerekneveléssel járó költségeket, akik a lakáshitel terhein könnyítenének vagy csak egy kimagasló befektetésben gondolkodnak. Hiszen mindezt egy helyen megtehetik: az önkéntes nyugdíjpénztárak és egészségpénztárak az említett célokra és még sok más egyéb célkitűzés megvalósítására adnak hatékony megoldást, mindezt úgy, hogy minden évben igénybe lehet venni a befizetések után járó évi 20 százalékos, maximum 150 ezer forintos adó-visszatérítést. Azaz az év végén a karácsonyi készületek mellett érdemes végig gondolni, hogyan tudunk élni ezzel a lehetőséggel, a lehető legnagyobb mértékben kihasználni ezt a támogatást. De nemcsak a már tagsággal rendelkezőknek van lehetőségük erre, hanem mindenkinek. Senki nem késett le erről, könnyen, gyorsan tudunk tagságot létesíteni valamely pénztárban, ahol elkezdhetjük a megtakarítást. A pénztári takarékoskodás, azaz az önkéntes nyugdíjpénztári és egészségpénztári tagság ugyanis az egyik legjobb, széleskörűen kihasználható lehetőségeket biztosító, alacsony költséggel járó alternatívát jelenti a megtakarítási konstrukciók között. Sokan nem hagyják elveszni ezt a lehetőséget, Ön se hagyja. Ez az év ráadásul kivételes.

Pontosabban?

Az említett adó-visszatérítést a korábbi években csak az egyéni befizetéseikre kapták meg a tagok, ettől az évtől kezdve azonban a munkáltatói befizetésekre is jár. Ennek eredményeként a munkáltatói hozzájárulás kedvezőbb, mintha az adott munkaadó ugyanazt az összeget bérként fizetné ki az adott dolgozónak, ugyanis 100 forintonként közel 10 forinttal több juthat az alkalmazottaknak a pénztári takarékoskodáshoz adott hozzájárulással.

dr. Kravalik Gábor (Forrás: ÖPOSZ) dr. Kravalik Gábor (Forrás: ÖPOSZ)

Annak ellenére, hogy sok foglalkoztató ösztönzi alkalmazottainak egészségmegőrzés és a kedvezőbb nyugdíjaskori anyagi helyzet megteremtésére irányuló takarékoskodását , az öngondoskodási piacon és a pénztáraknál bőven van lehetőség a fejlődésre ezen a területen is. A megtakarítások világából ma hiányzó fiatal munkavállalók megszólításának, tudatos előtakarékosságba való bevezetésének egyik leghatékonyabb eszköze munkaadói példamutatás, ösztönzés. Ehhez az állam, a munkáltatók és a munkavállalók szoros együttműködésére van szükség. Éppen ezért érdemes a dolgozóknak a munkáltatókkal egyeztetniük, akár év végi bónuszként vagy egyéb juttatásként gondolni az állami adókedvezménnyel támogatott munkáltatói hozzájárulásra.

Mekkora rohamra számítanak?

Egyelőre nehéz pontos összeget mondani, hiszen idén először jár a munkáltatói befizetésekre is az adó-visszatérítés a tagoknak, de az elmúlt évek alapján kiugró befizetések várhatóak. Tavaly például a Pénztárszövetséghez tartozó önkéntes nyugdíjpénztáraknál az utolsó negyedévben az egyéni befizetések az első három negyedév 24-25 milliárd körüli összegeit messze meghaladóan 41 milliárd forintra ugrottak. . Az egészségpénztári tagok tavaly az év utolsó három hónapjában 14 milliárdot fizettek be egyénileg az adó-visszatérítés maximalizálása miatt, ez pedig a triplája az előző három negyedév 5,3 milliárdos átlagának. Fontos kiemelni, az egyéni befizetések magas összege egyértelműen mutatja, hogy a tagok megbíznak a pénztárakban, amiért a pénztárak sokat is tesznek, például kiemelkedő hozameredményt biztosítanak.

Hogyan szerepeltek a Pénztárszövetséghez tartozó pénztárak az idén?

Túlzás nélkül állíthatom, hogy a pénztárak idén tovább növelték a hosszú távon eddig is kiemelkedő eredményeket. A Pénztárszövetséghez tartozó önkéntes nyugdíjpénztárak összesített vagyona szeptember végén 1425 milliárd forintra rúgott, ami 7,1 százalékos emelkedésnek felel meg év szinten, negyedéves összevetésben pedig 2 százalékos többletet jelent. Az egy pénztártagra jutó vagyon ennél is nagyobb mértékben, 9 százalékkal 1,3 millió forintra nőtt. Az első három negyedévben ráadásul a szektor 7,6%-os becsült hozamot ért el, mely év végére még jelentős mértékben nőhet is, ami a hosszú távú - 10 éves 7,4%-os, illetve a 15 éves 6,9%-os – hozamokat is tovább javítja. Ezek az eredmények a mostani alacsony kamatkörnyezetben kimagaslónak számítanak. Az egészségpénztárak is eredményesen szerepeltek, ám náluk nem a vagyonnövekedés a legfontosabb mutató, hanem az, hogy hány alkalommal finanszírozták az tagok által igénybe vett egészségügyi szolgáltatásokat és mennyit fizettek ezekre. Az év első kilenc hónapjában több mint 6 milliószor fizették ezeket a szolgáltatásokat a kasszák, egy-egy alkalom pedig 5600 forintba került átlagosan.

Mire számít a jövőben?

Több tényező miatt is növekedésre számítunk. Egyrészt, ahogy az előbb említett adatokból is látható, a pénztárak eredményei kiemelkedők és szolgáltatási körüket mindenki tényleges szükségeire szabhatja. Másrészt a tagok az elmúlt években az egyéni befizetéseikkel egyértelművé tették, hogy bíznak a kasszákban, így érdemes őket követni másoknak is. Ráadásul az egyéni és munkáltatói befizetésekre járó évente 20 százalékos, legfeljebb 150 ezer forintos adó-visszatérítés még vonzóbb megtakarítássá teszik a pénztári megoldásokat.