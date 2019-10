Nagybevásárlás a hiperekben: hol úsztuk meg a legolcsóbban?

Áremeléssel indították az őszt a hazai hipermarketek: mind az előző hónaphoz képest, mind éves szinten is drágulást tapasztaltunk az októberi Árkosár-felmérésünkben. Ugyan szeptemberhez képest csak néhány forinttal került többe, de most is 20 ezer forintot jelentett egy átlagos családi bevásárlás. Vaskos áremelkedés volt a gyümölcsosztályon. Hol és mennyiért adják a sütnivaló tököt? Mennyiből jön ki egy hiperolcsó borozás? Megnéztük.

Ahogyan minden egyes hónap elején, így októberben is (ezúttal 4-én) ellátogattunk három hipermarketbe, hogy megnézzük, miként alakultak az árak. Ehhez ismételten ugyanazt a 30 termékből álló minta-élelmiszerkosarat vettük alapul.



Az előző hónaphoz és tavaly októberhez képest is áremelkedést mértünk az áruházláncoknál. Végigjárva az Auchan, az Interspar és a Tesco egy-egy üzletét, arra jutottunk, hogy éves távlatban jobban drágult a nagybevásárlás, mint havi szinten. Tavaly októberhez viszonyítva 2,7 százalékkal többért tudtuk beszerezni ugyanazokat a termékeket. Komolyabb, 4,7 százalékos áremelkedést mértünk az Auchannál, az Intersparban 2,4 százalékkal fizettünk többet, de a Tescónál sem maradt el a drágulás: itt 1 százalékkal nőttek az árak egy év alatt.

Havi összehasonlításban is többet hagyhattunk a kasszáknál. Jó hír ugyanakkor, hogy szeptemberhez képest elenyészően, mindösszesen 0,2 százalékkal nőttek az árak. Ez 37 forintos árkülönbséget jelent a szeptemberi Árkosár-felmérésünkhöz képest, így jött ki a számla végösszege 20 080 forintra az előző havi 20 043 forint után. Rekord viszont így sem lett, hiszen volt már rá példa, hogy közel 21 ezer forintra rúgott a nagybevásárlásunk végösszege.

Érdekes eredmény született a tekintetben, hogy a vizsgált három hipermarket közül egyben nem változtak az árak, egyben áremelkedést, egyben pedig árcsökkenést mértünk az előző hónaphoz képest. Míg a Tescóban ugyanannyiért tudtunk bevásárolni, mint szeptember elején, addig az Auchan 1,2 százalékot faragott az árakon, az Intersparban viszont 1,7 százalékos áremelkedést mértünk egy hónap alatt.

Ezúttal akadt olyan lánc, ahol 20 ezer forint alatt sikerült kihozni a havi nagybevásárlásunkat. 19 742 forintra jött ki a számla végösszege a Tescónál, ezzel együtt megőrizték a szeptemberi első helyet is. Közben helyet cserélt egymással a dobogó második és harmadik helyén az Auchan és az Interspar. Az előbbiben ezúttal 200 forinttal úsztuk meg olcsóbban a nagybevásárlást, mint a harmadik helyen végzett Intersparban, ahol most 20 355 forintot hagytunk.

Minden Árkosár-cikkünkbe beleírjuk, most is megtesszük: akkor járnánk a legjobban, ha mindent ott szereznénk be, ahol a legolcsóbban adják. Ez talán kivitelezhetetlen lenne, de ha nem sajnálnánk rá az időt és az energiát, akkor 18 560 forintba kerülne a nagybevásárlás és 1520 forintot spórolhatnánk az átlagárhoz képest.

Vaskos áremelkedést mértünk a gyümölcsosztályon. Egy hónap alatt 33 százalékkal került többe a banán és 39 százalékot drágult az alma is. Az utóbbi betudható annak is, hogy az idei almatermés 400 ezer tonna alatt alakul, ami még a korábbi, pesszimista becslésnél is 15-20 százalékkal gyengébb.

10 százalékot meghaladó drágulást találtunk az üdítőnél (+16), a májasnál (+12), valamint a kávénál és a teánál (+10-10). Olcsóbb lett viszont egy hónap alatt a tojás (14 százalékkal), a narancslé (13 százalékkal) és a tészta (11 százalékkal).

Ha éves távlatot nézünk, a fent említett gyümölcsár-emelkedés már nem annyira drámai. Tavaly októberhez képest „már csak” 4,9 százalékkal kerül többe a banán, 5,7 százalékkal az alma.Eközben 20 százalék feletti áremelkedés történt a rizsnél (+27) és a burgonyánál (+23). Sokat drágult a kenyér is egy év alatt: tavaly októberhez viszonyítva 15 százalékkal kell többet fizetni ezért az alapvető élelmiszerért is. Nem túl szívderítő az sem, hogy 10 százalékot meghaladó árcsökkenést kizárólag a tojásnál mértünk (-14).

Havi legolcsóbbak: tök, bor, ketchup

Eddigi felméréseinkhez hasonlóan most is kiválasztottunk három terméket, hogy külön megnézzük ezek árait, illetve azt, hogy márkától és minőségtől függetlenül hol lehet a legolcsóbban beszerezni azokat.

Választásunk ezúttal

a sütőtökre,

a borra

és a ketchupra esett.

Az ősz beköszöntével elindult a tökszezon is. Legolcsóbbnak a 169 forintos kilónkénti áron kínált, magyarországi származású orange tököt találtuk a Tescóban. Bár megjegyeznénk, ezen kívül óriási volt a választék más tökféléből is az áruházláncnál. Az Auchanban is hasonlóan széles kínálattal találtuk szembe magunkat. A japán sütőtök néven polcra került termék bizonyult a legkedvezőbbnek, 198 forintos kilónkénti áron. Egy forinttal kell csak többet adni a másodosztályú, ám magyar származású kanadai és nagydobosi tökért. Az ősz egyik kedvenc zöldségét az Intersparban is árulták már. Itt 249 forint kilós áron lehet beszerezni a szintén magyar, orange sütőtököt.

Ha ősz, akkor nemcsak tök, hanem szüret és újbor. Tavalyi felmérésünktől eltérően – amikor is már a szezon időjárásának köszönhetően augusztus végén találhattunkújbort a boltok polcain – idén még csak a 2018-as évjáratú termékeket kínálják. Az Intersparban a Bohém fantázianevet viselő Duna-Tisza közi félédes fehérbor 372 forintos literenkénti áron (279 forint/üveg) tűnt a legolcsóbb üveges bornak.

A Tescóban a saját márkás Vino Blanco bor literje már 399 forintra jön ki, azaz a 0,75 literes üveges bor ára (a betétdíjat nem számolva) 299 forint. Az Auchanban 399 forintért adták a legolcsóbb borokat. Itt a félédes Dankó és La Fiesta márkájú borok üvegje jött ki ennyire.

Harmadik vizsgált termékünk a ketchup volt. Ennek aktualitását a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal legfrissebb tesztje adta, amelynek keretében 38 féle terméket vizsgáltak, ebből 25 esetében merült fel kisebb-nagyobb hiányosság. A legkedvezőbb árú flakonos ketchup az Auchanban volt. Az 500 grammos kiszerelésű, saját márkás terméket 299 forintért adták, a kilós ára így 598 forintra jönne ki. Míg a Tescóban Kőrösi ketchupot találtunk, amelynek kilós ára 631 forintra jön ki, addig az Intersparban a 750 grammos Kalocsai ketchup ára 515 forint, míg a kilós ára így 689 forint volt.

A KSH kedden teszi közzé a fogyasztói árak szeptemberi alakulásáról szóló inflációs adatot.

Hogyan számoltunk? Kosaras módszertan >>>