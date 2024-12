Ilyen idős feleségek lehetnek babavárók — a kormány rendelete szerint

A változás 2025. január elsején lép életbe. Ugyanakkor a folyamatban lévő igénylésekre is alkalmazni kell a módosítást. Vagyis a jövő évi szabályokat kell alkalmazni azoknál a pároknál, akik idén adják be kérelmüket, de a bank már csak a jövő évben hoz döntést az igényléssel kapcsolatban.

A korábban bejelentett 35 éves korlát végül azt jelenti, hogy a feleség nem tölthette be igényléskor a 35. életévét, vagyis legfeljebb 34 éves lehet. A jelenleg 35 évesek tehát a változást követően sem lesznek jogosultak a Babaváróra.

Az új rendelet könnyítést jelent, hiszen a korhatár emelése lehetővé teszi, hogy olyan párok is igénybe vegyék a Babaváró hitelt, ahol például a feleség 32 éves, és még nem várandós. Ugyanakkor a korábbi, 2024-re vonatkozó kedvezmény megszűnik, amely lehetővé tette, hogy 38 éves kismamák is jogosultak legyenek a hitelre. Az új, 35 éves korlát ezentúl minden igénylőre érvényes.

Az új szabályok könnyítést hoznak a feleség életkorára vonatkozó előírásokban. A Magyar Közlönyben megjelent rendelet (437/2024. XII. 23.) rögzíti a változásokat — írja a Bankmonitor. Az új szabályok értelmében a feleségnek az igénylés benyújtásakor már be kell töltenie a 18., de még nem a 35. életévét. Ez azt jelenti, hogy a házaspár női tagja legfeljebb 34 éves lehet a kérelem benyújtásakor. Korábban ez a korhatár 30 év volt, kivéve a 2024-es évre vonatkozó átmeneti szabályt, amely szerint a 30-40 év közötti terhes nők is jogosultak voltak a hitelre, ha a magzat elérte a terhesség 12. hetét.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!