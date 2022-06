Ez sokaknak fájni fog: megvan, milyen vállalkozások kerülnek ki a rezsicsökkentésből

A Technológiai és Ipari Minisztérium péntek esti közleménye büszkén közli:

"Működőképessége megőrzése érdekében 2022. augusztus elsejétől az idei év végéig továbbra is rezsicsökkentett áron juthat áramhoz és gázhoz mintegy 100 ezer mikrovállalkozás. E lehetőség az energiát már jelenleg is az egyetemes szolgáltatás keretében, vagy egyetemes szolgáltatási áron vételezők számára biztosított. A kedvezményes áron kapják a földgázt és áramot az önkormányzati és állami bérlakás, szállóférőhely üzemeltetői is az ingatlanokban élők felhasználásának erejéig."

Ők sem korlátlanul egyébként, hiszen

"A rezsicsökkentett árakon vételezhető mennyiségek felső limitjét a mikrovállalkozások átlagos fogyasztását figyelembe állapították meg, villamos energia esetén évi 4606 kWh, míg a földgáznál évi 1489 m3 szinten. A kedvezményes tarifák ilyen mértékű felhasználásig vehetők igénybe, e plafonok fölött a piaci árak érvényesek a mikrovállalkozásokra is."

Arról nem szól a közlemény, hogy ezzel bizony sok vállalkozás kerül ki a rezsicsökkentett árakat jelentő egyetemes szolgáltatásra való jogosultság alól.

A Magyar Közlönyben tegnap megjelent törvénymódosítás szerint ezentúl egyetemes szolgáltatásra

a) lakossági fogyasztó,

b) a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: 2004. évi XXXIV. törvény) 3. § (3) bekezdése szerinti mikrovállalkozásnak (a továbbiakban: mikrovállalkozás) minősülő, kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helye tekintetében együttesen 3*63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználó jogosult, azzal, hogy a b) pont szerinti felhasználó az egyetemes szolgáltatótól 4606 kWh/év/összes felhasználási hely fogyasztásig"

A korábbi szabályozás szerint ez a lehetőség "a lakossági fogyasztók, valamint a kisfeszültségen vételező, összes felhasználási helyük tekintetében együttesen 3*63 A-nál nem nagyobb csatlakozási teljesítményű felhasználók" számára nyitva volt, most viszont már csak a mikrovállalkozások számára.

Mikrovállalkozásnak a hivatkozott törvény szerint az a KKV minősül, amelynek

a) összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és b) éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

A gáz esetében hasonló szűkítés lépett életbe, míg korábban csupán "a 20 m3/óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitás" volt a rezsicsökkentett ár feltétele, mostantól egyetemes szolgáltatásra

"a 20 m3/óra kapacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező mikrovállalkozás

jogosult, azzal, hogy a mikrovállalkozás az egyetemes szolgáltatótól 1489 m3/év/összes felhasználási hely mértékig"

Kérdés, hogy a változások pontosan hány vállalkozást fog érinteni, és hogy ezek ki tudják-e majd gazdálkodni a többletterheket.