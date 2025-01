Február elején is dőlni fog a lé, köszönje meg a gigainflációnak!

A Start-számla néhány kattintással azonnal megnyitható online a www.magyarorszag.hu oldalon vagy személyesen a Kincstár bármely állampapír-forgalmazó ügyfélszolgálatán. A számla a WebKincstár és MobilKincstár alkalmazásokon keresztül online is könnyen kezelhető, nyomon követhető – zárul a MÁK tájékoztatása.

A Start-számlán gyűjtött megtakarítás évente az inflációt 3 százalékkal meghaladó mértékben kamatozik, és a befizetések után évi legfeljebb 12 ezer forint állami támogatás is jár hozzá. A következő kamatperiódusban 6,7 százalékos kamatot fizet majd a Babakötvény, és az állami támogatással kiegészítve még mindig az egyik legmagasabb kockázatmentes hozamot ígérő befektetési lehetőség a gyermeket nevelő családok számára.

Emlékeztetnek, születésekor minden magyar gyermek részére az állam 42 500 forint életkezdési támogatást biztosít, amit a Kincstárban egy letéti számlán helyez el. Ott az összeg csak az infláció mértékével kamatozik, így körülbelül 74 ezer forint gyűlik rajta össze 19 év múlva. Ahhoz, hogy akár milliós nagyságrendű megtakarítást érjenek el gyermeküknek, a szülőknek Start-számlát kell nyitni, amire kizárólag a Kincstárnál van lehetőség akár online is, és amire átkerül az életkezdési támogatás összege. Ha valaki megnyitja a Start-számlát és nem fizet be rá, akkor máris 121 ezer forintra emelkedik a futamidő végére az állam által biztosított életkezdési támogatás, hiszen így már az adott Babakötvény-sorozatban kamatozik ez az összeg.

Érdemes megtakarítani gyermekeink számára is Fotó: Depositphotos

Kiemelkedő, 20,6 százalékos hozamot fizet a Babakötvény a február 1-jén esedékes kamatfizetéskor, és mintegy 32 milliárd forintot ír jóvá a gyermekek Start-számláján a Magyar Államkincstár. A kincstár szerint a Babakötvény és a Kincstári Start-értékpapírszámla-konstrukció továbbra is az egyik legkedvezőbb, kockázatmentes befektetési lehetőség a gyermekekről való gondoskodáshoz a családok számára.

