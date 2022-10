Így lehet akár 20 százalékkal csökkenteni az áramfogyasztást

Mielőtt rátérnénk arra, hogy megmutassuk, miként tudunk akár 20 százalék rezsicsökkentést is elérni okosotthon megoldásokkal, nézzük a tényeket.

A magyar háztartásokban az energiafelhasználás legnagyobb része, 71 százaléka a fűtésre megy el. Ez a magas arány sajnos részben annak köszönhető, hogy alacsony a megfelelő hőszigeteléssel ellátott háztartások aránya.

A hűtésre a statisztikák szerint elhanyagolható mennyiséget fordítunk, ami nem meglepő, hiszen az ingatlanok alig 4 százalékában van légkondicionáló berendezés.

Ez magyarázza azt is, hogy a hivatalos adatokban szinte nem is jelenik meg a lakások hűtésének energiaigénye, ami persze félrevezető, hiszen ahol van légkondi, ott a rezsin belül ez szemmel látható tétel. Az Egyesült Államok azon területein, amelyek klímája Magyarországhoz hasonlít és a háztartások 90 százaléka van ellátva légkondicionálóval, a háztartási energia 12 százalékát fordítják hűtésre.

Használati melegvízre 13 százaléknyi energiát fordítunk, főzésre 6-ot, világításra és egyéb háztartás elektronikai készülékre, beleértve mosógép, mosogatógép, szárítógépek, multimédia, 10 százalékot.

A legnagyobb megtakarítást a fűtésen lehet elérni

Ha már túl vagyunk a hőszigetelésen, vagy éppen hiányzik hozzá az az 5-10 millió forint, amiből ez megoldható, akkor elgondolkozhatunk azon, hogy miképpen tudnánk hatékonyabban használni a háztartási energiát.

Az OOTT okosotthon rendszer segítségével a fűtésen, a hűtésen, a háztartási elektronikán, és világításokon sok energiát és így rezsit meg tudunk takarítani.

rezsicsökkentés tipp: használjunk okos fűtésvezérlést!

A fűtés programozásával, okos termosztátok és okos termofejek használatával, szobánként, vagy radiátoronkénti szabályozásával, időzítésével akár a fűtési költség 13-20 százaléka megtakarítható. Minél rosszabb a hőszigetelés, annál többet tudunk megtakarítani az időzítéssel és a szobánkénti szabályozással.

Ha a lakásunk már okos termosztátokkal, és/vagy okos termofejekkel van felszerelve, akkor kezdhetjük azzal, hogy végiggondoljuk, a család mikor van otthon általában.

Hétköznapokon, amikor mindenki dolgozik, vagy az iskolában tanul, nem szükséges fűteni a lakást. Ha délután ötig nincs otthon senki, akkor reggeltől 4-ig akár 16 fokig is engedhetjük lehűlni a lakást, elég a 21 fokot akkora elérni, amikor a család hazaér.

Nem is minden szobában van szükség egyforma hőmérsékletre. Miközben a nappaliban, az étkezőben és a dolgozószobában 21-22 fokot szeretnénk, a hálószobában bőven elég a 18-19 fok az alváshoz.

Úgy lehet számolni, hogy ha folyamatosan 1 fokkal lejjebb vennénk a fűtést, akkor 2-5 százalékot tudunk megtakarítani a fűtési energiából. Az előbb bemutatott programozással nem a nap 24 órájában csökkentjük a hőmérsékletet, csak meghatározott idősávokban, akkor viszont több mint 1 fokot is engedhetünk.

1. Okos használattal a hűtési költségek fele megtakarítható

Programozott árnyékolással, és a légkondicionálók időzítésével akár a hűtésre fordított költségek 50 százalékát is megtakaríthatjuk. A programozott árnyékolás figyeli a kinti fényerőt, a nap állását és ennek megfelelően árnyékolja a lakást, vagy házat.

2. rezsicsökkentés tipp: használjunk okos árnyékolást!

A fénymérő a keleti, vagy déli oldalon van elhelyezve, ha a fényerő egy előre meghatározott Lux értéket meghalad – ezt tapasztalati úton kell megtalálni – akkor élesedik az automatikus árnyékolás. A keleti oldalon a redőnyök, vagy zsalúziák napkelte után 2-3 órával lemennek, delelés előtt 1-2 órával árnyékolnak a déli redőnyök, majd delelés után 1-2 órával már nyitnak a keleti árnyékolók, és végül delelés után 3-4 órával nyitnak a déli árnyékolók is.

3. rezsicsökkentés tipp: szellőztetéshez szereljünk fel okos nyitásérzékelőt!

Nyitásérzékelőkkel letilthatjuk a légkondi működését miközben szellőztetünk, vagy kinyitjuk az ablakot, így nem vész kárba a nyitott ablakok mellett a hűtési teljesítmény.

Ezzel a technikával egészen szélsőséges mértékben 50-75 százalékkal csökkenthető a légkondicionáló működési ideje és ezzel az áramfelhasználása.

4. rezsicsökkentés tipp: áramtalanítsunk okos konnektorral!

A használati melegvíz, például bojlerek időzítésével az erre fordított energiafelhasználás akár 25 százaléka is megspórolható.

A bojlerek folyamatosan 40-55 fokon tartják a tárolt használati melegvizet. Olyankor is, amikor nincs rá szükség. A reggeli és esti használat között és éjszaka fölöslegesen fűtenek. Valójában elegendő a reggeli és esti használat előtt 1 órával bekapcsolniuk, így akkor van meleg víz, amikor szükség van rá.

A háztartási elektronika szabályozásával, azaz használaton kívüli áramtalanításával ezek energiafelhasználása akár 30 százalékkal is csökkenthető.

A tévék, set top boxok, számítógépek, egyéb multimédia berendezések alvó állapotban is érdemi, összesen akár több tucat wattnyi teljesítményt is felvehetnek. Ez éves szinten több 10 ezer forintos tétel is lehet, amelynek egy részét meg tudjuk takarítani, ha ezeket okos konnektorral vezéreljük, használaton kívül teljesen lekapcsoljuk a hálózatról.