Kiderült, kik lesznek az első döntősök az izgalmas pénzügyi versenyen

Online kvízzel és szintén online megrendezett szóbeli fordulóval elindult a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny második köre, melynek tétje a december 10-i országos döntőbe jutás. November 5-én Győr-Moson-Sopron, Vas, Komárom-Esztergom, Veszprém és Zala megye technikumban és szakképző iskolában tanuló diákjai közül azok mérhették össze tudásukat, akik továbbjutottak az október 22-i első fordulóból.

A négyfős csapatok egy 50 kérdésből álló kvíz-kérdéssor mellett a szóbeli fordulóban villámkérdések megválaszolásával gyűjthettek pontot, majd csapatonként egy kifejtős kérdésre is választ kellett adniuk a szakértő zsűri előtt, amelybe az első versenynapon a szervező Privátbankár.hu munkatársain kívül a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a Magyar Államkincstár, a Fundamenta Lakáskassza és a Magyar Biztosítók Szövetsége is delegált tagokat.

A második fordulóban a legtöbb csapat komoly tudásról adott számot, helyenként igen szoros versenyben dőlt el a továbbjutás. Az első versenynapon az alábbi csapatok biztosították helyüket a decemberi országos döntőben:

Cickányok

Iskola: Győri SZC Deák Ferenc Közgazdasági Technikum

Csapatkapitány: Véber Anna Margaréta

Felkészítő tanár: Kissné Kovács Katalin

Nemesek

Iskola: Tatabányai SZC Kossuth Lajos Gazdasági és Humán Technikum

Csapatkapitány: Ecsedi Dorka

Felkészítő tanár: Záray Dániel

NoMoreDebt

Iskola: Vas Megyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium

Csapatkapitány: Németh Anita Márta

Felkészítő tanár: Tóth Ildikó

Pénzvarázslók

Iskola: Nagykanizsai SZC Thúry György Technikum

Csapatkapitány: Veilinger Zsófia

Felkészítő tanár: Szeiler Péter

Private Bankers

Iskola: Vas Megyei SZC Kereskedelmi és Vendéglátó Technikum és Kollégium

Csapatkapitány: Faludi Bálint

Felkészítő tanár: Tóth Ildikó

Csütörtökön a második versenynappal folytatódik a megyei forduló, Baranya, Fejér és Somogy vármegyék tanulói mérhetik össze a tudásukat.

A versenyre szakértők által összeállított és felügyelt, a középiskolás korosztálynak szóló oktatási anyagokkal lehetett felkészülni, amely a verseny hivatalos weboldalán, a diakforum.hu-n érhető el. Valós élethelyzetek alapján, a diákok nyelvén íródott tudásbázisról van szó, ami mindig fontos, de a mostani, nehezebb gazdasági helyzetben és borúsabb kilátások mellett mondhatni elengedhetetlen a boldoguláshoz.

A kezdeményezés elsődleges és legfontosabb célja, hogy a lehető legtöbb fiatallal ismertessék meg azokat az alapvető pénzügyi ismereteket, amelyek elengedhetetlenek a későbbiek során. A szervezők abban is bíznak, hogy a diákok segítségével a családok életébe is „becsempészhetnek” olyan pénzügyi alapismereteket, amelyek egyébként jellemzően nem szerepelnek napirenden.

Nemcsak a ma már elengedhetetlen pénzügyi tudásért, hanem a nyereményekért is érdemes volt nevezni. A verseny partnereinek és támogatóinak köszönhetően különböző értékes ajándékok várnak nem csak a diákokra, de a pedagógusokra és az iskolákra is. Sőt, különdíjban részesül a „Feltörekvő Pénzügyi Junior Klasszis” is, azaz a legalacsonyabb tanulmányi eredménnyel döntőbe jutó csapat is. A nyeremények összértéke meghaladja az egymillió forintot.

A verseny támogatói: