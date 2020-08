Különösen kockázatos most hitelből utazni

A koronavírus-járvány miatt tavasszal mindenki bezárkózott, nem jártunk étterembe, a hosszú hétvégéket is otthon töltöttük. Nem csoda, hogy nyáron sokan kimenekülnek a négy fal közül és megpróbálnak nem a vírusra gondolni. Bár hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy egy nyaralás, a jól megérdemelt pihenés minden pénzt megér, de hitelt csak arra vegyünk fel, amire valóban szükséges. Döntés előtt mindenképpen érdemes költségvetést készíteni.

A hitelkártya tehát alkalmas arra, hogy mindennapi kiadásainkat rugalmasan tudjuk kezelni. Ha biztosak vagyunk abban, hogy a határidőre vissza tudjuk tölteni az összeget, akkor jól járunk vele – persze azt, hogy mennyi pénzt kapunk vissza a költéseink után, érdemes összevetni a hitelkártya havi díjaival és a kártya éves díjával. Ha viszont a kamatmentes időszak végén nem tudjuk teljes mértékben feltölteni a hitelkeretet, akkor nagyon sokba fog kerülni. Mielőtt hitelkártyát igényelnénk, ezt is célszerű mérlegelni.

A bankok által meghirdetett 45 napos kamatmentes periódus általában az alábbiak szerint alakul: adott egy nap, például minden hónap utolsó napja, ezt hívjuk a számlazárás napjának. A bank rögzíti a hónap végén, hogy a hitelkeretből mennyit használt fel az ügyfél. Ezt az összeget egy úgynevezett türelmi időszakon belül kell feltölteni. Ha ennek az időszaknak a vége a számlazárást követő 15. nap, akkor – mivel lehet benne olyan tartozás, melyet még a hónap 1-jén, tehát 30 napja költöttünk el – ki is jön a 45 napos kamatmentes időszak. Minden hónap elsején új periódus indul, tehát amit a türelmi időszakban költünk, az már a következő elszámolási időszakot terheli.

A kamatmentes időszak jellemzően 45 nap. Ha az elköltött összeget ebben az időszakban visszafizetjük, kamatmentesen használhattuk a bank pénzét, ráadásul – a kártyahasználatot ösztönözve – a pénzintézet még a költéseink egy részét is visszafizetheti. Ha viszont nem fizetjük vissza időben a bank pénzét, akkor nagyon magas kamatot számolnak fel a tartozásra. A Bank360.hu Hitelkártya Kalkulátora alapján a jellemző THM ezeknél a termékeknél kimagasló, 38-39 százalék, tehát nem érdemes hibázni. Fontos megjegyezni, hogy a THM plafon 2020-ban a hitelkártyákra is vonatkozik, ezért idén még alacsonyabb kamatokkal számolhatunk.

Kizárólag utazásra, nyaralásra viszont egyáltalán nem javasolt hitelt felvenni: a koronavírus-járvány miatt bizonytalan a munkaerőpiaci kilátás, azaz megtakarítás és vésztartalék nélkül a törlesztés is veszélybe kerülhet, ráadásul a személyi kölcsön kamata még meg is drágítja az utazást.

A személyi kölcsönre, mint általában a hitelekre, érdemes egyfajta befektetésként tekinteni. Nyaralás helyett most érdemesebb olyan célokra személyi kölcsönt igényelni , amivel hosszabb távon jól járunk. Lehet ez akár egy képzés, egy tanfolyam, amit a kényszerűen csökkentett munkaidő vagy az otthoni munkavégzés mellett el tudunk végezni. De lehet akár a régen félbehagyott nyelvvizsga teljesítése is.

Utazási célú hitel nincs. Ilyen terméket nem találunk a bankok kínálatában, ugyanakkor sokan szabad felhasználású hitelt használnak erre a célra, mivel egyszerűen igényelhető és nincs szükség fedezetre. Bár csábító lehet, hogy az egyszerűen igényelhető személyi kölcsönből finanszírozzuk a nyaralást, ez semmiképp nem javasolt a jelenlegi járványügyi helyzetben, amely a gazdaságra és a munkaerőpiacra is nagy hatással van, az utazáshoz köthető egészségügyi kockázatokról nem is beszélve.

