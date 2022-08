Ne csak hirdesse, adja is el! Mutatjuk a titkot!

Árazás

Az egyik legnagyobb buktató, és ezt bizony sokan el is rontják, a megfelelő árazás. Az egyik probléma az szokott lenni, hogy saját otthonunkkal kapcsolatban elfogultak vagyunk, ezért hajlamosak vagyunk azt jóval többre értékelni, mint amennyit ér. A másik buktató az árképzés során az szokott lenni, hogy nem azt nézzük, hogy reálisan mennyiért lehetne az ingatlant eladni, hanem azt nézzük, hogy mennyit szeretnénk érte kapni (mennyibe kerül az az ingatlan, amit az árán meg szeretnénk venni). A túlárazással viszont azt kockáztatjuk, hogy eladó házunk még nagyon sokáig a piacon marad.

Fotó: Ingatlantájoló Fotó: Ingatlantájoló

Az árazás persze nem könnyű, hiszen fel kell mérnünk, hogy a környéken hasonló ingatlanokat mennyiért hirdetnek, de ennél még fontosabb lenne tudni, hogy azok az ingatlanok mennyiért kelnek el végül valójában, ez azonban nehezen kideríthető. Ráadásul nincs két egyforma ingatlan, így a miénkhez hasonló lakás is rendelkezhet számos olyan tulajdonsággal, ami növeli vagy csökkenti az értékét a miénkhez képest.

Ingatlant hirdetne akár Forintban, akár Euróban? Próbálja ki most egyedülálló szolgáltatásainkat!

Amennyiben az Ingatlantájolón hirdet, igény szerint szerkesztőségünk cikket is ír ingatlanáról, amely hat partneroldalunkon is megjelenhet, így még gyorsabban értékesítheti ingatlanát!

Képek

Nem győzzük hangsúlyozni, hogy a képek mennyire fontosak, hiszen az érdeklődők több száz hirdetéssel találkoznak, nem fogják mindegyiket elolvasni, és a nyitóképtől függ, hogy a listaoldalon melyik lesz az a hirdetés, amire majd rákattintanak. Ha pedig kattintottak, akkor is először a további képeket nézik meg, és csak akkor olvassák el a hirdetés szövegét, ha a képek alapján tetszik nekik az ingatlan.

Ezért fontos, hogy kiváló minőségű képeket készítsünk, különösen, ha egy exkluzív, értékes ingatlanról van szó, akkor ne a fotóson akarjunk spórolni. Ha egy átlagos ingatlant hirdetünk, akkor viszont már egy okostelefonnal is készíthetünk remek képeket, ha figyelünk az alábbiakra.

tegyünk rendet, és takarítsuk ki a házat

mindig napfényes időben fényképezzünk, de soha se nappal szemben

a benti képekhez még ragyogó időben is kapcsoljuk fel a villanyokat, és használjunk vakut is

minden helyiségről készítsünk legalább egy, de inkább több képet, hogy kiválaszthassuk majd a legjobbat

igyekezzünk minél nagyobb látószöggel fényképezni, és ne fényképezzünk apró, semmit sem mutató részleteket

Figyelemfelkeltő hirdetésszöveg

Fontos, hogy a hirdetés címe figyelemfelkeltő legyen, de a hirdetésszöveg is tartsa fent a figyelmet, legyen tömör és lényegretörő. Azaz legyen benne minden fontos információ, de ne legyen benne semmi felesleges.

Körültekintően válasszuk meg, hogy hol hirdetünk!

Ahhoz, hogy hirdetésünk valóban célba érjen, fontos, hogy olyan hirdetőoldalt találjunk, amelyen keresztül a lehető legtöbb potenciális érdeklődőt érhetjük el. Az Ingatlantájoló például Magyarország egyik legnagyobb és egyik leggyorsabban betöltődő ingatlan hirdetési portálja, ahol licitálhatunk, hogy hirdetésünk a lehető legjobb helyre kerüljön, több hatékony kiemelési lehetőség közül is választhatunk, sőt akár euróban is hirdethetünk.

Licitáljon a lehető legjobb pozíciókért!

Tapasztalatok azt mutatják, hogy az érdeklődők általában csak az első három listaoldalt szokták megnézni, a legnagyobb oldalakon azonban hirdetésünk már néhány nap után hátrébb sorolódhat akár az 5-6. oldalakra is. Az Ingatlantájoló ennek a problémának a kiküszöbölésére vezette be 3 szintű licitrendszerét, amellyel a területi listaoldalakon, sőt gyakorlatilag bármilyen szűrés szerinti listaoldalon licitálhatunk kreditjeinkkel a lehető legjobb pozícióért. Így egyedül a kreditegyenlegünkön és a saját taktikánkon múlik, hogy hirdetésünk, mennyire előkelő helyre kerül majd a listaoldalakon. A licit további előnye emellett, hogy teljesen egyenlő feltételeket teremt a nagyobb és kisebb irodák, illetve magánszemélyek között.

Igény szerint akár cikket is írunk ingatlanáról!

Az Ingatlantájolón rendkívül egyszerűen, néhány lépésben, 1 perc alatt feladhatja hirdetését. Ezután választhat kiemelési csomagjaink közül, ahol kiemelési lehetőségként cikkírást is talál. Amennyiben Ön olyan kiemelési csomagot választ, amely a cikkírást is tartalmazza, felvesszük Önnel a kapcsolatot, egyedi cikket írunk eladó ingatlanáról, amit Ön természetesen még a megjelenés előtt átolvashat, és a cikket megjelentetjük az Otthontérkép Magazinban és partneroldalainkon (pl.: Mfor, Privátbankár, Infostart) is megjelenik, és ezzel Önnek mindössze maximum 20 percet kell foglalkoznia.

Nálunk euróban is hirdethet!

Bizonyos ingatlanok esetében fontos lehet euróban hirdetni, különösen ha az az ingatlan nagy értékű, exkluzív, vagy Budapest különösen nívós részén, vagy a Balatonon, esetleg az osztrák határ mentén helyezkedik el. Jó hír, hogy az Ingatlantájolón euróban is feladhatja hirdetését, méghozzá úgy, hogy az érdeklődők ár alapján is össze tudják hasonlítani az egyes ingatlanokat függetlenül attól, hogy az ár milyen pénznemben lett megadva. A rendszer ugyanis az ár szerinti sorba rendezésnél automatikusan sorba rendezi a forintban és az euróban megadott árakat az MNB aktuális árfolyama alapján.

Más kiemelési lehetőségek közül is választhat!

Természetesen más kiemelési lehetőségekkel is igyekszünk az Ön kényelmét szolgálni, így választhat social média kiemelést, mellyel további több ezer érdeklődőhöz juthat el hirdetése, illetve partneroldalainkon, ingatlan ajánlódobozokban is megjelenhet a hirdetése.

Ingatlant hirdetne akár Forintban, akár Euróban? Próbálja ki most egyedülálló szolgáltatásainkat!