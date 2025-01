Nyugdíj: változás a dokumentumoknál

Fizetési nehézség esetén a mulasztási bírság mérséklésére, elengedésére, részletfizetésre vagy fizetési halasztásra is van lehetőség. Az erre irányuló kérelem benyújtása óta – 2021. július 1-jétől – az eljárás illetékmentes. Az igazgatási szerv a méltányossági kérelem elbírálása során a mulasztás körülményeit, súlyát és gyakoriságát mérlegeli.

Amennyiben a foglalkoztató nem teljesíti vagy késedelmesen teljesíti a nyugdíjbiztosítással kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettségeit, mulasztási bírságot kell fizetnie. A bírság összege az 1997. évi LXXXI. törvény értelmében 50 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, ismételt jogsértés esetén pedig elérheti az 1 millió forintot is. A bírságot az eljáró nyugdíjbiztosítási szervhez kell befizetni, és a döntést nem rögzítik a Közigazgatási Szankciók Nyilvántartásában.

Kapcsolódó cikk Matolcsy Györgyék rúgták be a nagy nyugdíjkasszás akciót Az MNB vezetői körlevélben adott iránymutatást a nyugdíjmegtakarítások esetleges ingatlancélú felhasználása témájában.

A módosított szabályok 2024. december 31-éig keletkezett iratokra vonatkoznak, és a korábbi dokumentumok mellett a foglalkoztatási igazolásokat is tartalmazzák. A törvény előírja, hogy jogutód nélküli megszűnés esetén a foglalkoztató köteles értesíteni a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervet az iratok őrzési helyéről.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!