Olyan lépésre készül a kormány, ami az ön pénztárcáját sem kíméli majd!

Tudni szeretné, mi vár Önre 2025-ben? Mit okoz, hogy ingatlancélra is elkölthetőek a nyugdíjmegtakarítások? Hogyan érinti ez a piacokat, merre mennek az ingatlanárak és az épitőipari árak? Pogátsa Zoltán, Farkas András, Nagygyörgy Tibor és sok más kíváló szakértő ezúttal élőben osztja meg nézeteit!

A hvg360 végül hozzátette, mint minden különadó, ez is magában rejti azt a valós veszélyt, hogy a platformok áthárítják ezt a kereskedőkre, azok pedig a fogyasztóra – a piacterek megadóztatása tehát végső soron az internetes rendelések drágulását hozhatja magával.

Kapcsolódó cikk Össztűz alatt a Temu: a GVH is megszólalt A kínai piactér kereskedelmi gyakorlatának változnia kell.

A cikk szerint az adó alapja ezen cégek esetében az az együttes nettó árbevétel, amit a platformon értékesítő kereskedők értek el egy adott évben. Ha az üzemeltető maga is végez kiskereskedelmi tevékenységet, akkor az adóalap az ebből származó bevétellel növekszik, nem kell viszont adót fizetniük a külföldre értékesített áru bevétele után. Az adósávok nem változnának:

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!