Öngondoskodó, tudatos közösséget szervez regisztrált ügyfeleiből a Bank360

Munkanélküliség, tartós betegség miatti keresőképtelenség, nem várt haláleset vagy maradandó, legalább 70 százalékos egészségkárosodás esetére kötött biztosítást a Bank360 pénzügyi aggregátor az NN Biztosítóval. A csoportos biztosításhoz kizárólag a Bank360 regisztrált ügyfelei csatlakozhatnak.

“Lakásbiztosítást vagy utasbiztosítást sokan kötnek már, de mi egy olyan szolgáltatással szerettünk volna előállni, amely mindennapi, de mégis kritikus helyzetekben nyújt segítséget ügyfeleink számára” – közölte Turmezey Tamás, a Bank360 vezérigazgatója. Hozzátette: bár nem a járvány miatt indították el új szolgáltatásukat, az elmúlt év is megmutatta, hogy milyen hirtelen tudnak stabilnak hitt élethelyzetek egy csapásra megváltozni.

“Sokáig kerestük a megoldást arra, hogy a felhasználókat és így családjaikat olyan élethelyzetekben juttathassuk valós segítséghez, melyekkel évről évre tömegek kénytelenek szembenézni” – mondta el. Végül úgy döntöttek: egy csoportos személybiztosításhoz keresnek biztosító partnert, melynek segítségével ügyfeleik gondoskodhatnak arról, hogy családjaik munkanélküliség, tartós keresőképtelenség, halál vagy egy súlyos rokkantság esetén is a víz fölött maradhassanak.

Mi az előnye, ha egy közösséget biztosítanak?

A Bank360 több piaci szereplővel is tárgyalt, de végül Magyarország egyik vezető életbiztosítójánál, az NN Biztosítónál találták meg azt a partneri szemléletet, amely lehetővé tette, hogy kialakítsák az újszerű szolgáltatást.

“Ma az öngondoskodás fontosságát nem lehet eléggé hangsúlyozni hazánkban. Legyen szó életbiztosításról vagy nyugdíjbiztosításról, a mi feladatunk támogatni az ügyfeleket abban, hogy gondoskodhassanak saját és családjuk biztonságáról. Folyamatosan keressük azokat az irányokat, amelyekkel új értékajánlattal segíthetjük őket ebben. A Bank360-nal kötött mostani együttműködés is jó példája annak, hogyan tudjuk a családok biztonságát növelni innovatív megoldásokkal” – mondta Holló Bence, az NN Biztosító elnök-vezérigazgatója.

A csoportos konstrukció előnye, hogy életkortól függetlenül azonos, kedvező díjat tesz elérhetővé mindenki számára.

“A csoportos biztosítási modell azért is volt szimpatikus számunkra, mert online aggregátor oldalként fontosnak tartottuk, hogy a felhasználóinknak ne kelljen papírmunkával bajlódni, hanem teljesen online folyamattal, néhány kattintással csatlakozhassanak a kockázatközösséghez” – közölte Turmezey Tamás.

A most induló biztosítotti csoportba 18 és 55 év közötti, a pénzügyeikért felelősséget vállaló magánszemélyek csatlakozását várják. A különböző csomagok havi díjai kétezer forint alatt indulnak, de a legmagasabb szintű szolgáltatást biztosító csomagok ára sem haladja meg a 11 ezer forintot.

Hogy működik?

“Fontos tisztázni, hogy ez nem egy megtakarítással egybekötött biztosítás, tehát itt nem a saját megtakarított pénzünket kapjuk vissza a szolgáltatáskor. A szolgáltatás és annak mértéke a választott csomagtól függ” – közölte Turmezey.

A biztosítás, a biztosítási eseménytől függően, úgy működik, hogy ha kisebb a baj, akkor rendszeres, havi szolgáltatást nyújt, ha pedig tragédia történik, akkor egyszeri nagyobb összeggel segít. Ennek megfelelően, tartós keresőképtelenség vagy munkanélküliség esetén – csomagtól függően – a havi szolgáltatás 50 és 200 ezer forint között mozog, amit akár fél éven keresztül igénybe lehet venni, havi díja a választott csomagtól függ, a díj 1 990 forintnál kezdődik. A biztosított halála vagy maradandó, legalább 70 százalékos egészségkárosodása esetén a biztosítási összeg 3 és 20 millió forint között változik, aminek havi díja a választott csomagtól függ, a díj 1 790 forinttól indul.

Munkanélküliség vagy keresőképtelenség esetén 60 nap után juthat szolgáltatáshoz a biztosított, ami időben érkező segítség a munkanélkülieknek, hiszen álláskeresési járadékra legfeljebb három hónapig jogosultak a hazai munkavállalók. Tartós keresőképtelenség esetén szintén az első időszak a könnyebb, a betegszabadság alatt ugyanis jellemzően a fizetés 70 százalékát kapja a munkavállaló, egy elhúzódó kórházi ápolás alatti táppénz viszont az esetek oroszlánrészében legfeljebb a munkabér felét teszi ki. Egy betegség esetén ráadásul nemcsak a jövedelmünk csökken, hanem a költségeink is jelentősen megemelkednek, mivel gyakran zsebből kell kifizetni a gyógyszerek vagy a magánegészségügyi ellátás költségeit is.

A jövedelembiztosításon túl, a csoportos személybiztosítás részeként választható egy klasszikus kockázati csomag is, amellyel a biztosított előre gondoskodhat arról, hogy családja egy súlyos tragédiát követően, pont a legsérülékenyebb időszakban juthasson anyagi segítséghez. Nagyon fontos, hogy a biztosítás olyan helyzetekre is nyújtson szolgáltatást, mint a betegségből adódó halál vagy rokkantság, mert léteznek olyan, egyébként kedvező díjazású biztosítások a piacon, melyek a felsorolt esetekben nem térítenek az ügyfélnek. Az NN-Bank360 biztosítása bármely okú, azaz baleseti- vagy betegségből eredő halál vagy maradandó, legalább 70 százalékot elérő egészségkárosodás esetén is fizet.

Hogyan lehet csatlakozni a biztosítotti közösséghez?

Az NN-Bank360 Csoportos személybiztosítás a Bank360 regisztrált ügyfelei számára érhető el, és csak a Bank360 weboldalán lehet hozzá csatlakozni. A regisztráció egyszerűen elvégezhető, csupán néhány percet vesz igénybe.

A biztosítotti közösséghez való csatlakozás szintén gyors, jellemzően öt perc alatt befejezhető. A csatlakozási folyamat részeként semmilyen papír kitöltésére nincs szükség, az egész folyamat online, akár egy okostelefonon is elvégezhető. Sok betegség- és életbiztosítással szemben, nincs szükség orvosi vizsgálatra, csupán öt kérdésre kell válaszolni az egészségügyi állapotunkkal kapcsolatban.

A díjfizetéshez csak egyszer kell megadni a bankkártyánk adataik, a havi díjakat utána automatikusan terheli a Bank360. A kártyaadatok biztonságát és a fizetési művelet zavartalanságát az OTP Csoport által üzemeltetett Simplepay biztosítja.

Az NN-Bank360 Csoportos személybiztosításról további információt ide kattintva talál, a jövedelempótló csomagról itt, az életbiztosítási csomagról pedig itt olvashat bővebben.