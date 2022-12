Orbán Viktoron múlik több tízezer magyar sorsa

A kedvenc olvasmányukká válhat a Magyar Közlöny a bankoknak és azoknak, akik már 2023-ban szeretnének babaváró hitelt és a CSOK-nál kedvezőbb falusi CSOK-ot felvenni. Az év végével lejáró két támogatás meghosszabbítása ugyan biztosra vehető, de a pontos feltételek csak a kormány rendeleteiből derülhetnek ki majd – írja a Bank360.hu, amely szerint ezekkel szemben az otthonfelújítási támogatás megmaradása már meglepetés lenne.

Három olyan, nagyon sokakat érintő családtámogatási forma is van, amelynek a jelenlegi szabályok szerint december 31-én lejár az igénylési határideje. Ezek egyikét sem hosszabbította meg még a kormány hivatalosan, jogszabályban. Ezért aztán izgulhatnak mindazok, akik az évből hátralévő néhány napban már nem tudják ezeket igényelni, de hosszabbítás esetén azért szeretnének élni velük.

A babaváró hitel meghosszabbítását már a nyáron megígérte a kormány, jogszabály azonban azóta sem jelent meg róla. Orbán Viktor miniszterelnök ugyanakkor a múlt heti sajtótájékoztatóján a megtartásának fontosságáról beszélt, ezért szinte biztosra vehető, hogy ez a támogatási forma folytatódik majd, a kérdés csak az, hogy változtat-e a kormány a szabályain.

A maximum 10 millió forintos hitel már egy gyermek megszületése esetén kamatmentessé válik, három gyermek esetén pedig támogatássá alakul. A program indulásához képest az összeg a magas idei infláció és a meredeken megemelkedett lakásárak miatt egyre kevesebbet ér a gyermeket vállalóknak, a kamatmentesség viszont sokkal többet. Változás mindkettőben elképzelhető, ahogyan az is, hogy a jelenleg szabadon felhasználható összeget valamilyen konkrét célra lehet majd elkölteni.

A miniszterelnök célzottabb családtámogatási rendszer jövőképét vázolta fel, amelyhez a Babaváró igénylés feltételeit is finomíthatják. 2022-ben a Duna House cégcsoport adatai alapján a Babaváró legnépszerűbb felhasználási módja közel 73 százalékkal egyértelműen az ingatlanvásárlás volt, erre a volumenre a 2023-as piacnak is szüksége lehet a szakértői várakozások szerint.

A Családi Otthonteremtési Kedvezmény (CSOK) speciális formáját, a falusi CSOK-ot is csak december 31-ig hosszabbította meg a kormány korábban. Mindeddig ennek a folytatásáról sem adtak ki rendeletet, azonban a miniszterelnök sajtóinterjújában ezt a támogatást egyértelműen olyanként említette, ami 2023-tól is megmarad, és nem is lesz benne változás januártól.