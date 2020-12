Télből a nyárba - a szállodafoglalások azt jelzik, hogy nemigen vetette vissza az utazási kedvet a járvány

A cikk eredetileg laptársunk oldalán, az eletforma.hu-n jelent meg.

A téli szabadságolási időszakban alapvetően kétféle úticél áll azok rendelkezésére, akik az ünnepeket (vagy az azon kívüli időszakot) valamelyik külországban szeretnék eltölteni. A hagyományos téli üdülőhelyek, síterepek mellett azonban az elmúlt években alaposan divatba jöttek az egzotikus helyszínek, melyek valóban alkalmat kínálnak arra, hogy aki akar, el tudjon „menekülni” a télből a nyárba, vagy kiszakadva a hazai karácsonyok megszokásaiból, egy kissé rendhagyó módon ünnepeljen, vagy éppenséggel – és ma már ez is lehetséges - feledkezzen meg az ünnepekről.

A koronavírus-járvány őszi, második hulláma (amely alaposan belenyúlik most már a télbe, és ahogy látjuk, a jövő év elejéig nem is nagyon fog lecsengeni), alaposan átrendezi az idei ünnepi időszakot, szokásaink, beidegződéseink újra gondolására késztethet sokunkat. Ebbe pedig igencsak beleférhet akár még az is, hogy másként, legfőképpen pedig máshol, messze a járványveszélytől, biztonságban akarjuk eltölteni ezt a pár napot.

És akkor még ott vannak azon honfitársaink, akiknek mindez gyakorlatilag már a napi rutin részévé vált, ők azok, akik télen már-már visszatérő vendégeknek számítanak a karácsonyi, újévi időszakban az egzotikus helyszíneken, óceánparti szállodákban.

Mindenkinek más a motivációja, van, aki a biztonságot keresi ebben a járvány sújtotta időszakban, és van, aki csak az itthoni zord telet akarja pár napra hátra hagyni.

Mindenesetre a járványveszély nem szegte utazási kedvünket, mindössze számtalan akadályt gördített az utazások elé; ezeket azonban, úgy tűnik, honfitársaink viszonylag könnyű szerrel legyűrik.

Celebek a nyárban

Lakatos Márk például nemcsak készül egy egzotikus helyre, ő már kint is van, és Zanzibárról jelentkezik be rendszeresen egy-egy alkalmi Instagram poszttal. A stylist-műsorvezető az utazásról a következőket mesélte a Velvetnek:

„Mivel travelblogger vagyok, nekem az utazás a munkám. Ez a karácsony most már úgyis egy veszett fejsze nyele, úgyse lehet senkivel találkozni, ezért úgy döntöttem, hogy az ünneplés családi részét online fogom abszolválni, és felkerekedtem. Már nagyon hiányzott az utazás, nyáron voltam utoljára külföldön, az Adrián. Ide Zanzibárra covid-teszt és karantén nélkül lehet beutazni, de én természetesen azért csináltattam gyors- és egy PCR-tesztet is. A Qatar Airways gépével jöttünk, maszkban és arcpajzsban kell felszállni, a fedélzeten minden fertőtlenítve-csomagolva, a személyzet a repülőn fehér szkafanderben van – viszont utas nincs olyan sok, mint máskor, szóval igazán különleges élmény most a repülés.”

Gelencsér Tímea, aki pedig néhány napja nyerte meg a Dancing With The Stars című vetélkedőt a TV2-n, hamarosan indul forgatni a csatorna egy másik műsorának következő évadját: az Exatlon harmadik szezonjának ő lesz a riportere, és mivel a forgatás Dominikán lesz, Gelencsér hamarosan utazik is majd. Mindezt a híresség egy forrónadrágos képpel adta követői és a nagyvilág tudtára egy Instagram posztban.

Élet a Kanári-szigeteken

Fotó: depositphotos.com Fotó: depositphotos.com

F. Szabó Emese az Okosutas.hu szakértője pedig már a Kanári-szigetekről e-mailben osztotta meg az eletforma.hu olvasóival legfrissebb tapasztalatait.

Mint írja: „a Kanári-szigeteken kellemesen ki lehet húzni a karácsony előtti, az újév utáni időszakot, vagy akár az egész karácsonyt. Az ünnepi egy hét egyetlen dologban különbözik a többitől: az árban. Gépek mennek, bár Budapestről indulva nem árt figyelni, mert a Wizz Air nagy lendülettel törli a nem kellően töltött járatokat. Érdemes a budapesti indulás helyett a bécsi indulást fontolóra venni; a jegyek Bécsből jellemzően olcsóbbak – hogy mennyivel, az nagyban függ attól, hogy mikor vettük.

Ez a különbség most persze nem annyira jellemző, vagyis ha most támad kedvünk foglalni, akkor szinte mindegy, honnan megyünk, mindenképpen drága lesz. A legolcsóbb út karácsony után 99 euró kifelé és 129 visszafelé, karácsonyra jóval több. Kifelé még meg lehet úszni 50-60 ezer forint körül (Bécsből és Budapestről egyaránt), de visszafele vagy január 1-2-án kell jönni, vagy 150-200 ezer forinttal kell számolni.

Szezonon kívül már látszik a különbség, de egyelőre ez január közepétől február végéig nem jelentős.

A Kanári-szigetek Spanyolországtól eltérően saját szabályokat akart alkotni a turisták fogadását illetően. Míg Spanyolországba lépve csak a 72 óránál nem régebbi PCR-tesztet fogadják el, addig Kanárin az antigén teszt felmutatása is elegendő, erről saját hatáskörben döntöttek a szigetek, ami egy ideig működött is.

A spanyol kormány ugyanis alkotmánybíróságig vinné, hogy a szigetek is a PCR-tesztet követelje meg a beutazóktól. Ez a teszt drágább és körülményesebb összehozni, mert az antigén eredménye megvan szinte azonnal, a PCR-re viszont várni kell napokat. Így csak az utazás napján tudja meg jellemzően az utas, hogy mehet vagy sem.

Fontos, hogy a teszt igazolás meglegyen angolul és rajta legyen az útlevélszám vagy személyi igazolvány száma. Emellett fontos, hogy a teszt megbízhatósága is rajta legyen a dokumentumon.

Egy QR-kódos rendszerben is regisztrálni kell, a kódot a reptéren le is olvassák. A teszt és a QR-kódos regisztráció nélkül már a gépre sem engednek fel. Jobb is, mert ha a helyszínen derül ki, hogy nincs negatív teszt vagy az nem megfelelő, akkor büntetést kell fizetni.

A tesztet ki is kell nyomtatni – talán jobb, ha több példányban is megvan, mert a szállások a becsekkoláskor el is kérik, vagy lefénymásolják. Az adminisztráció elég szigorú.

Maszkot mindenhol hordani kell. Boltban, a szálloda recepcióján, éttermekben, ha még nem eszünk-iszunk, de még a szállodakomplexumok nyitott területén is. Jellemző, hogy még az utcán is hordják az emberek. Ennek meg is van az eredménye.

A szigeteken nagyon kevés a fertőzött. A legtöbb fertőzött Tenerifén, a nagyobb városokban van, itt nem nagyon sikerül visszaszorítani a vírust. Ez leginkább annak köszönhető, hogy rendszeresek a titkos bulik. A rendőrség rendszeresen lefüleli ezeket, a szervezőket pedig akár börtönbüntetéssel is sújthatják. A többi sziget tisztább, a kisebbek pedig egészen biztonságosak.

Turista van, de kevés. Szállást nagyon kedvező áron és szinte az utolsó pillanatban is lehet foglalni – a teszt eredményének megérkezéséig egyébként sincs értelme komoly foglalásokat csinálni, elég kockázat a repülőjegy elbukása.

Az éttermekben lézengenek az emberek. Tenerife turistáktól hemzsegő utcái és sétányai most csendes, kellemes kis utószezoni hangulatot árasztanak, a boltok java része zárva van, a szigeten pedig este tizenegytől kijárási tilalom lép életbe. Minden nagyobb étterem és szálloda zenés, énekes partikat szervez, ám ezeknek is vége van fél tizenegykor – hogy még mindenki haza tudjon érni a zárás előtt.

Soha ilyen csend nem volt még a szigeten” – fejezi be részletes beszámolóját F. Szabó Emese.

Néha sok a macera

Molnár Judit a Magyar Utazási Irodák Szövetségének (MUISZ) elnöke szerint, azok, akik most Dubajba, vagy éppen a Maldív-szigetekre készülődnek nem biztos, hogy nagyobb kockázatot vállalnak azoknál, akik Európában maradnak.

A Dubaji Turisztikai Hivatal például naprakészen (és több nyelven) tájékoztatja az utazási irodákat, így a magyarokat is az ország által életbe léptetett biztonsági intézkedésekről.

Mindkét – most éppen elérhető – célország fokozott biztonsági és egészségügyi intézkedéseket léptetett életbe, de az Emirates légitársaság gépein is – melyekkel egyébként eljuthatunk az említett országokba – gyakorlatilag műtőtisztaságú levegőt keringetnek az utastérben.

A helyi szállodafoglalások is azt jelzik, hogy nemigen vetette vissza az utazási kedvet a világjárvány, aki megteheti, az Európából odautazik az ünnepekre, bár az is igaz, hogy egyik helyen sem töltik fel a szállodákat száz százalékosan, vagyis a távolságtartás szabályait próbálják még a szobaelosztásokkal is érvényre juttatni. Márpedig ez a foglalásoknak is gátat szab.

Korábban kedvelt és elérhető helyszínnek számított a magyarok körében a Seychelle-szigetek és Mauritius is, oda azonban most a helyi hatóságok magyar turistát nem engednek be országunk járványügyi besorolása miatt; az egzotikus desztinációk száma a különféle tiltó intézkedések miatt alaposan lecsökkent, ami szintén szerepet játszhat abban, hogy a foglalások nehezebbé váltak.

Jeney Dóra, a B.B. Tours Kft. utazási iroda tulajdonosa úgy látja, hogy az érdeklődés továbbra is nagy az egzotikus úticélok iránt, de amikor azonban értesülnek az emberek arról, hogy a visszaút után teszt és karantén is vár rájuk, általában elállnak a rendeléstől.

Mint fogalmaz, a sok „macera” egyszerűen elveszi az emberek kedvét, hogy utazzanak.

A sok járattörlés is meggondolásra késztet többeket, hiszen egyáltalán nem mindegy, hogy egy több ezer kilométerre lévő üdülőhelyen el kell-e még pluszban egy-két hetet kényszerűségből tölteni, vagy a pihenés után azonnal haza tudunk-e térni.

Mivel az egyes országok a biztonsági rendszabályai egyik napról a másikra is megváltozhatnak, ezért mindenképpen érdemes még az utazás előtt a konzuli szolgálat honlapját alaposan áttanulmányozni.