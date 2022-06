Van, ahol már kártyával nem lehet fizetni a benzinért

Az ATV riportja szerint a nádújfalui benzinkúton feliratok figyelmeztetik az autósokat, hogy csak készpénzért vehetnek hatósági áras üzemanyagot. Aki kártyával akar fizetni, attól piaci árat kérnek. A kút munkatársa szerint a 480 forintos üzemanyagárból nem tudják fedezni a felmerülő költségeket.

„Különböző költségeket, a banki terminál költségét, a rezsiköltséget, a szállítás költségét, a munkabéreket a benzinkút fizeti és ez már annyira megterhelő egy vállalkozó részére, hogy azt már nem tudja fizetni. Én 11 éve dolgozom már ezen a benzinkúton, ennyi probléma még soha nem volt, mint az elmúlt félévben a különböző rendeletek miatt”

- nyiltakozta az ATV-nek, és azt is elmondta, az új szabály bevezetése óta többször is ellenőrizték őket, de mindent rendben találtak.

A helyi ügyeleket a beszámoló szerint nem zavarja a költségcsökkentő megoldás, a számlát pedig azonnali átutalással is ki lehet fizetni, ehhez wifit, sőt akár számítógépet is biztosítanak a kúton. A 480 forintos üzemanyagon kívül egyébként minden mást lehet kártyával is fizetni a kúton.