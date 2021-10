Váratlan pénzügyi helyzetekre készíti fel a fiatalokat a K&H

A koronavírus-járvány az addig megszokott életet teljesen felborította világszerte, így Magyarországon is újraírta a mindennapokat. Kézzelfoghatóbbá vált a bizonytalanság, a kiszolgáltatottság, a pandémiához köthető kedvezőtlen tényezők miatt ugyanakkor felértékelődött a biztonság - közölte a K&H.

A koronavírus-járvány közvetett hatásai miatt a váratlan eseményekre megoldást nyújtó biztosítások fontosabb szerepet kaphatnak az emberek életében a jövőben - mind rövid, mind közép- és hosszú távon. Legyen szó akár lakásbiztosításokról, balesetbiztosításokról, autóbiztosításokról, életbiztosításokról vagy éppen az időskorra anyagi téren extra bevételt nyújtó - államilag támogatott, azaz adókedvezménnyel igénybe vezető - nyugdíjbiztosításokról.

főszerepben a biztosítások

A pénzügyek, így a mindennapi bankolás, valamint a biztosítások, hitelek, megtakarítások terén hozott tudatos döntések hozzájárulnak a fenntartható társadalomhoz. A K&H ebben úttörő szerepet játszik, hiszen társadalmi felelősségvállalási tevékenységének egyik kiemelten fontos eleme a pénzügyi edukáció.

A K&H szakértői szerint ráadásul a pandémia előtérbe helyezte a pénzügyi tervezést és fontosabbá váltak a váratlan helyzetre megoldást nyújtó biztosítások a fiatalok számára is. Éppen ezért a diákoknak meghirdetett K&H Vigyázz, kész, pénz! vetélkedőn is kiemelt szerepet kap a pénzügyi tervezés és a biztosítások kérdése is. A versenyhez készült oktatási anyag animációs filmen keresztül a gyerekek számára is érthetően mutatja be a különböző biztosítások - utas-, lakás-, balesetbiztosítások - jelentőségét, többek között azt, hogy milyen kockázatokkal szemben miként nyújtanak védelmet az érintettek számára.

egyre többen kötnek

A K&H biztosítójának adatai szerint a koronavírus-járvány során megnövekedtek az halálesetekhez, betegségekhez köthető kárigények száma. A nem életbiztosítások terén ugyan a járványhullámok idején a korlátozások alatt némileg visszaestek a kárigények, de azokat követően visszatértek a korábbi, pandémia előtti szintre. Összességében a biztosítások iránti kereslet fokozódni látszik, a társaság nem életbiztosításokból származó díjbevétele az idei első félévben közel 6 százalékkal haladta meg a 2019 azonos időszakában, vagyis a járvány előtti szintet. A teljes magyarországi biztosítási piac is bővülést mutat, a hivatalos jegybanki adatok szerint az életbiztosításokból származó díjbevétel az idei első félévben - az előző év azonos időszakához képest - 18 százalékkal, nem életbiztosításoknál pedig 7 százalékkal emelkedett.