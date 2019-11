Videós beszámoló a Pénzügyi Tudatosság Diákfórumról - Sopron III.

A befektetés is lehet jó buli - állította a Raiffeisen Alapkezelő szakembere, Gyetvai Károly. A befektetésekkel kapcsolatos alapismeretek mellett számos befektetési eszközt is bemutatott, és a befektetési alapok tulajdonságairól is beszélt:

Dr. Pillér Benedek, a Magyar Nemzeti Bank felügyelője a pénzügyi csalások témakörében osztotta meg tapasztalatait a diákokkal. Elmondta, miről lehet felismerni a csalárd szolgáltatókat, valamint azt is, honnan szerezhetünk információt, ha gyanús pénzügyi ajánlatot kapunk, és szeretnénk ellenőrizni az ajánlatot adó társaságot:

Hogyan indíts vállalkozást, hogyan legyél sikeres startupper? A kezdetekről, a lehetőségekről és a kihívásokról beszélgettünk sikeres helyi vállalkozókkal, startupperekkel - megosztotta a közönséggel tapasztalatait Dunaveczki Attila, a StartupSopron alapítója, Grubits Tamás, a Madic Marketing társtulajdonosa és Fekete Mercédesz, a #festek alapítója. A beszélgetést Gáspár András főszerkesztő vezette: