Addig szorítják az ellenzéki fészkeket, amíg át nem adják a város kulcsát

Van egyfajta vírusfáradtság az emberekben - videóinterjú egy Németországban élő magyarral

Szerdán Németország is bezárt, az ottani lockdown szigorú intézkedései pedig több tízezer magyar munkavállalót érintenek közvetlenül. Hogy pontosan hogyan is élik meg ezt a nem mindennapi helyzetet, hogy tervezik a karácsonyt, és miként reagálnak arra, hogy az ünnepekre nem tudnak hazautazni, nos ezekről kaptunk első kézből tájékoztatást egy ott élő és dolgozó magyartól. Bándi Zsolt egy közép-németországi hulladékfeldolgozó üzem projektvezetője, és 30 magyar munkájáért felel a cégnél. (A videóinterjú csütörtökön készült, a szigorító intézkedéseket pedig szerdán vezették be Németországban.)