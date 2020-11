Hiába írja bele az Orbán-kormány a közpénzt az alkotmányba, attól az ősrégi módszerek nem változnak

Nagyon itt volt már az ideje annak, hogy egyszer s mindenkorra tisztázzuk, mi is az a közpénz. Az államalapítás óta eltelt már ezer év, de eddig sokak számára nem volt teljesen egyértelmű ez a fogalom. Számtalan esetben a bíróságtól kellett segítséget kérni. Ez most az én pénzem vagy esetleg közpénz? Ezt valóban nem könnyű néha eldönteni. De a kormány segítségével végre látványosan javulhat a magyar lakosság pénzügyi tudatossága. Néhány nap múlva már elég lesz felcsapni Magyarország alaptörvényét a 39. cikknél, ha elbizonytalanodnánk, hogy magán- vagy közpénzt tartunk-e a pénztárcánkban. A pontos definíció ez lesz:

Közpénz az állam bevétele, kiadása és követelése.

A kormány szerint a meghatározással a fogalom valamennyi alkotmányos, állami és önkormányzati szervre, állami és önkormányzati intézményre kiterjed. A pontos definíció pedig az átlátható közpénz felhasználás garanciája. Mit is kívánhatna ennél többet egy újságíró? Ez maga lenne a mennyország. Már nagyon ránk fért egy kis átláthatóság és egy kis garancia. Meg lehet nyugodni. Ezt a kilencedik alkotmánymódosítást remélhetőleg nem is kétharmaddal, hanem százharmaddal megszavazza minden becsületes, hazafias képviselő. Igazából név szerinti szavazást kellene kérni. Hangozzon el élő, egyenes adásban 199 bátor Igen! felkiáltás Ágh Pétertől Zsigó Róbertig.

Utána pedig másnap a Sándor-palotától a taktaharkányi művelődési házig szépen rakja ki mindenki a közpénzes költéseit az utolsó fillérig, napi bontásban, csökkenő sorrendben a weboldalára. De nem ám valamilyen elrejtett zugba, ahol még három informatikai diplomával sem lehet megtalálni, hanem a nyitó oldalra, szépen az udvarias bemutatkozás mellé.

Ez természetesen nem így lesz. Eddig sem azon múlott, hogy az alkotmányba bele volt-e írva cirkalmas betűkkel, hogy mi is az a közpénz. Most majd ezer és ezer állami köztisztviselő, polgármester, vezérigazgató kap a fejéhez, hogy "Te jó ég, hiszen mi közpénzekkel gazdálkodunk!". A rendőrség, az ügyészség, az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal eddig is azért létezett közpénzből finanszírozva, hogy a közpénz felhasználás átlátható és törvényes legyen. Eddig is minden illetékes nagyon jól tudta, hogy az adófizetők pénzét bízták rá.

Eddig is megvoltak azok a csatornák, évezredes módszerek, ahogy a rokonok, barátok zsebeibe vándoroltak a közpénzek. Sőt, az újságírók ezt szerencsés esetben meg is írhatták. Sok neve van: közbeszerzés, pályázat, vissza nem térítendő állami támogatás. Ez eddig is törvényes volt papíron, most már alkotmányos is lesz.