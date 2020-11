Hosszú 90 nap lesz ez - Mi marad a köztársaságból?

Nagyon belelendült a kormány a jogalkotásba, nehéz is követni, hogy most éppen hol tartunk. De azzal igazán nem lehet vádolni Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy ne szólt volna előre. Betartotta a szavát. Félretette a politikai vitákat, és gyorsan cselekszik. Íme három, már kihirdetett rendelkezése és a választási törvény módosítási javaslata, amit Varga Judit igazságügyi miniszter nyújtott be a parlamentnek:

A koronavírus-járvány miatt életbe lépő, este 8 és hajnal 5 óra közötti kijárási tilalom alól kivételt jelenthet a kutyasétáltatás 10 ezer fő feletti településeken kötelező a maszkhasználat a közterületeken is Minden gyülekezés tilos Pártlistát az a párt állíthat, amely – legalább kilenc megyében és a fővárosban – legalább 50 egyéni választókerületben önállóan jelöltet állított.

Melyik a kakukktojás? Lelövöm a poént: a negyedik. Korábban csak 27 egyéni választókerületben kellett jelölteket indítani az országos lista állításához. Így jóval nehezebb lesz - kettőnél több - külön listát állítani az ellenzéki pártoknak, ha állami támogatáshoz is szeretnének jutni, de közben egy körzetben csak egyetlen jelöltet állítanának a Fidesszel szemben.

Bónuszként az országgyűlési képviselők választása kampányköltségeinek átláthatóvá tételéről szóló törvényt is módosítaná a kormány. Szabály szerint a támogatás alapja a megszerezhető összes mandátum és ötmillió forintnak a szorzata. Eddig minden pártlistát állító párt a központi költségvetésből ennek az összegnek 30 százalékával megegyező összegű támogatásra volt jogosult, ha például legalább 54 egyéni választókerületben jelöltet állított. Az új kormányzati terv szerint a jövőben ehhez a pénzhez elég lesz 50 egyéni jelölt is.

Mi ezzel a baj? - kérdezhetné a koronavírussal már totálisan agyonfrusztrált, egyik pánikból a másikba eső választópolgár. Röviden itt is elárulom: kultúrállamban, vagy ha úgy jobban tetszik, jogállamban, nem egy világjárvány kellős közepén, néhány napja kihirdetett rendkívüli jogrendben és veszélyhelyzetben írjuk át a választási törvényt. Amikor amúgy éppen tilos a gyülekezés, nem lehet tüntetni sem. Ez nagyon sunyi megoldás.

Még elég messze van a 2022-es választás. Semmi nem sürgette a kormányt, hogy éppen most írja át tetszése szerint a választási törvényt. A kétharmada eddig is megvolt, a járvány után is meglesz. Nehéz nem arra gondolni, hogy szándékosan akkor húzzák meg ezt a politikailag az egyik legkényesebb témának számító lépést, amikor a lakosság éppen azzal van elfoglalva, hogy a Blöki kutyát mikor és hogyan lehet levinni sétálni és hogy zárt kapus lesz a Magyarország-Izland focimeccs.

Most nem volt teljesen igaza Orbán Viktornak, amikor a szokásos köztévés interjúban úgy fogalmazott:

Nyilvánvalóan működik a parlament, mégis azt fogják sok helyen nyugaton mondani, hogy Magyarországon kitört a diktatúra.

A parlament valóban működik, de valószínűleg nem csak nyugaton fogják ezek után azt mondani, hogy Magyarországon kitört a diktatúra. Hanem otthon, a négy fal között is. Mintha nem lenne így is elég baja most Magyarországnak. Teljesen érthetetlen, hogy miért kellett az egészségügyi és gazdasági katasztrófa határán billegő országot nyakon önteni még egy alkotmányos válsággal is. A választ valószínűleg csak az Orbán-kormány tudja. Hosszú 90 nap lesz ez, mire véget ér ez a rendkívüli jogrend. Nem fogunk ráismerni, hogy mi lett az eddig is alaposan megtépázott köztársaságból.