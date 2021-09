Megnéztük, hol lesz Orbán Ráhel bababoltja

Mitévő legyen az ember egy olyan simogatóan meleg délelőtt, mint amilyenek még megadatnak ezekben a napokban. Felkerekedik és hegyvidéki túrára indul, ami valójában a budai Hegyvidék aljára visz. Nem kell sietni, errefelé senki sem teszi, még a terepjárók és cabriók is visszafogják magukat, motorzajuk szinte nincs is, de ez nem csoda: villany hajtja mindet, mint azt a hófehér luxus cabriót, amelyik majdnem elütött, amint célba vettem a Hegyvidék Bevásárlóközpont egyik bejáratát.

Környezettudatos lesz a bababolt, ezt ígérik (fotó: pixabay.com) Környezettudatos lesz a bababolt, ezt ígérik (fotó: pixabay.com)

Kormánya és divatos napszemüvege mögül kedves, ötvenes hölgy mosolygott rám, majd szó nélkül tovább hajtott és kikötötte járgányát. Makulátlan, hófehér nadrágján egyetlen ráncot sem láttam, amikor kiszállt. Ő sem sietett, de arra nagyon ügyelt, hogy kis házi kedvence ne szaladjon túl messze. Hogy néz az ki, hogy egy barátnői csevelyre jövet terelgetni kell? Végül eltűnt az egyik kávázó teraszának buja növényzete mögött, így nem láthattam, kivel is találkozik. Csak azt hallottam, hogy „Szervusz, drágám, de jól nézel ki!”

Valójában nem sajnáltam, ilyesmi közönségre számítottam így késő délelőtt. De végül is nem ezért jöttem. Orbán Ráhel bababoltját kerestem – valahol ebben a nem túl nagy épületben, amit tévedés lenne plázának hívni, maradjunk az üzletközpontnál.

Előzőleg csak azt lehetett kideríteni egy rövid Linked-In bejegyzésből, hogy egy nálunk eddig sohanemvolt bababolt-kategória fogad majd, az úgynevezett concept store. Olyasmi ez, mint egy megtervezett mintabolt, ami több, mint egy helyiség, ahol árulnak valamit. Talán tematikus üzletnek is nevezhetném, vagy egyetlen, éppen trendi irányzatot bemutató boltnak. Az biztos, hogy a gazdasági ismeretekkel is felvértezett Orbán Ráhel is tudja: a marketing egyik alapszabálya szerint nem árut, hanem érzést, itt pedig életérzést kell eladni.