Na, de mit fog ehhez szólni Orbán Viktor?

Emlékezhetünk, a magyar kormány képviselői élükön Orbán Viktorral a választások előtt még megdönthetetlennek állították be a rezsicsökkentést intézményét, igaz, annak biztosítékaként a már zajló orosz-ukrán háború ellenére is az "olcsó orosz gázt" tartották. Azóta rengeteg víz lefolyt nemcsak a Dunán, de még a Tiszán is, ezt a megdönhetetlennek nevezett intézményt pedig magával sodorta az ár - legalábbis egy részét. Az olcsó orosz gázról pedig kiderült, hogy nem is annyira olcsó.

Mindez azonban nem zavarja országunk vezetőit, hiszen azóta is kitartanak az orosz gáz mellett, mely annyira olcsó, a meglévő szerződés pedig annyira kedvező, hogy az MVM haladékot kért és kapott a Gazpromtól a szállítások kifizetésére. Sőt, annyira nem zavarják a történtek, hogy mintha mi sem történt volna - mintha néhány hónappal ezelőtt még nem gyökeresen mást állítottak volna a rezsicsökiről - a télhez közeledve egyre gyakrabban hangsúlyozzák, hogy megvédik a rezsicsökkentést és minden magyar család 181 ezer forintos támogatást kap.

Vajon mit szól ehhez a kormányfő? Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher Vajon mit szól ehhez a kormányfő? Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Tisztában vagyok azzal, hogy én írtam le ezt az egyébként tényeket taglaló mondatot, mégis nem egy ponton bele lehetne kötni. Mert hiszen milyen védelem az, amikor valaminek csak mondjuk a fele marad meg? Ha riasztót építek a házamba, mely csak a konyhát meg a hátsó kertet pásztázza, a bejárati ajtón pedig betörnek, elviszik a tévét, pénzt, ékszert, akkor megvédtem az értékeimet? Na, ugye. Ha mindezek után veszek az ócskapiacon kenyérpirítót, vízforralót, meg mikrót, akkor meg támogattam az amúgy védett otthonomat és az értékeimet?

Szóval ezzel az egésszel, meg a 181 ezer forintos támogatással, amit egyébként "Európa legnagyobb támogatási programjává" emelt az Orbán-kormány, van egy kis baj.

Jószerivel senki sem tudja, hogy egészen konkrétan hogy jött ki nekik ez a szám. Persze, sejteni lehet, valószínűleg a rezsicsökkentett ár és a piaci ár alapján számolt költség differenciája, bár ezt sem hiszem, hogy annyira egyszerű, ahogy én azt leírom. Hiszen még az MVM számlarészletezőjén sem lehet eligazodni, ráadásul nem csak a felhasznált mennyiség, hanem a gáz esetében a fűtőérték is befolyásolja azt, hogy mennyi az átlagfogyasztás. Már ebből kiindulva sem lehet ennyire egzakt az a támogatás, mint ahogy a kormány kommunikálja.

Mindenesetre úgy senki sem segít Európában, ahogy a magyar kormány, mely ezzel párhuzamosan a legtöbbet fizeti a gázért, nem akar leszakadni az oroszokról és a megdönthetetlennek beállított rezsicsökkentést is félig eldobta az Orbán Viktor által is megszavazott szankciók következtében elszálló árak miatt. Mondhatnám, ha már ennyire jó a drága orosz gáz, akkor annak ne a lakosság fizesse meg az árát, és legyen érdemi állami segítség, főleg a rászorulóknak, akiknek támogatása meg egyébként csak úgy alanyi jogon nem szokása az Orbán-kormánynak.

Talán az még ennél is nagyobb probléma, hogy nagyon sokan kishazánkban mindazt elhiszik, amit a kormány regél. Pontosabban az iménti (kiemelt) mondat korrektúrázott változatát, ami nagyjából úgy hangzana, hogy a szankciók miatt elszállt árak mellett is megvédi a kormány a rezsicsökkentést és mellé elképesztő támogatási programot ad.

Nos, mindezek mellett roppant kíváncsi lennék, mit szól Orbán Viktor az olyan sokat citált és gyakorlatilag kiröhögött német kormány lépéséhez. Olaf Scholz a minap ugyanis bejelentette, hogy a német állam kifizeti nemcsak a lakosság, de a kis- és középvállalkozások decemberi gázszámláit is, majd januártól ársapkát vezet be. A gáz árát például egységenként 50 forintban maximalizálja. És itt muszáj megjegyeznem: a legnagyobb támogatási program és extra biztos védelem mellett a magyaroknak több mint 700 forintot kell fizetniük. Azt hiszem, felesleges a különbség érzékeltetésére felhozni azt, mennyi a német átlagbér és mennyi a magyar, mekkora a német gazdaság és mekkora a magyar, vagy épp milyen az életszínvonalbeli különbség - ezt a csatát ezen a fronton nem a magyar nyeri.

Tehát leegyszerűsítve: az Orbán-kormány által kitalált szankciós felárak elleni rezsivédelem annyira kiemelkedő támogatási program, hogy 700 forintot fizet az, aki átlag felett fogyaszt. Mármint magánszemély. A kis- és középvállalkozások meg birkózzanak csak meg a piaci árral. Elvégre piacgazdaságban élünk, vagy mi, de ha az orbáni érdekek azt kívánják, az állam azért csak bele-beleszólhat mennyi legyen a tej, liszt, cukor. Meg is van az ára a bőven 30 százalék feletti élelmiszer inflációban.

És akkor ott van a pár hónapja gúnyosan pellengérre állított német kormány, mely átvállalja a lakosság és a kkv-k egyhavi számláját - és nem véletlenül a decemberit. Ekkor van együtt a család, jönnek az ünnepek, mindenki sokat lesz otthon, ne kelljen már sakkozni azzal, hogy 20 fok legyen vagy kibírják a karácsonyfa fényénél 18 fokban is. A jövő évet pedig nyugodtan kezdhetik az ársapkás energiaárak tudatában. Pedig ott nincs "olcsó orosz gáz", mégis 50 forintot kell fizetni majd, a többit meg majd megoldja a német kormány, hisz az a feladata. Bezzeg a megvédett magyar családok majd trükközzenek a drága orosz gáz fogyasztásával, hogy minél kevésbé lépjék túl azt a bizonyos átlagot. Költői a kérdés: vajon melyik tűnik nagyobb védelmi programnak?

Úgy tűnik, akkor most a németek finoman szólva is kenterbe verték az Orbán-kormányt a maguk átfogó és széleskörű programjával. De vajon mit szól ehhez Orbán Viktor, és milyen választ adnak erre majd a kormánypropangada egyre magasabb szinteket megütő boszorkánykonyhájában?