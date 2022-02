Nótás kedvű emberek az asztal körül

Történeteket és recepteket akart gyűjteni a zempléni Hegyközben és a szlovákiai Bodrogközben a Fiatalok a Magyar Zenéért Egyesület, de miután a beszélgetések alkalmával többen dalra is fakadtak, ezért a repertoár kiegészült egy népdalgyűjtéssel is. A gyűjtés eredménye egy három nyelven is „beszélő” honlap lett, valamint egy könyv, amely hamarosan napvilágot lát. A könyv és a weboldal a Puszafalat nevet viseli. A gyűjtés forrásai kisvárosok - köztük az ország legkisebb városa: Pálháza - és még kisebb falvak öregjei, nyitott szívű és szájú kedves lakosai. A könyv nem akar sem receptkönyv, sem nótáskönyv lenni, csupán egy térség lakóinak emlékeit szeretné életben tartani.

Fesztivál helyett hagyományőrzés

– A szervezetünk alapvetően a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei zenészek tehetséggondozásáért jött létre – mondja Palágyi Máté, a Fiatalok a Magyar Zenéért Egyesület elnöke. – Hegyköz pedig az egykori Zemplén vármegye Sátoraljaújhely és Kassa között húzódó pici, de számomra annál kedvesebb része, hiszen a nagyszüleim ott élnek és gyerekkoromban rengeteg nyarat töltöttem ott. A kettő úgy találkozik, hogy korábban több fesztivált is rendeztünk abban a régióban zenészek számára, aztán a covid nagyon hamar rádöbbentett minket arra, ettől a rendezvényformától egy ideig el kell búcsúznunk. Ekkor jött az ötlet, hogy vessük bele magunkat a hagyományőrzésbe.

A történetek legjobban a közös munka közben jöttek elő Fotó: Palágyi Dóra A történetek legjobban a közös munka közben jöttek elő Fotó: Palágyi Dóra

A Hegyköz ehhez nagyon hálás terület, hiszen azon az aprófalvas vidéken néhány évtizeddel ezelőtt még meglehetősen zárt közösségek éltek, az ilyen közegben pedig hamar kialakultak a csak az adott településre jellemző szokások, viseletek, dalok és táncok.

– Pontosan ezért vágtunk bele ebbe a munkába egy interreges pályázatnak köszönhetően – folytatja a történetet Máté. – Úgy gondoltuk, nem csupán a hegyközi történeteket, recepteket kellene lejegyeznünk, hanem a Bodrogköz szlovák oldalát is felderítenénk. A munka úgy alakult, hogy beszélgetés közben az asszonyok gyakran dalra is fakadtak, így ezeket is felvettük. Ezeken nincs semmi utómunka, ahogy akkor elénekelték, úgy lehet meghallgatni. Összesen 15 településen jártunk a magyar és a szlovák oldalon.

bökdöstem az asztal alatt Fotó: pszafalat.eu bökdöstem az asztal alatt Fotó: pszafalat.eu

Bökdöstem az asztal alatt Bodrogköz, Nagygéres Máskülönben az én férjem volt ilyen nagy nótás, amúgyis esküvőkben és lakodalmakban vőfénykedett. Nagy vőfény volt, és ő nagyon szeretett nótázni. És ő neki a kedvenc nótája volt, ami biztos, hogy nagyon nehéz, azt sosem fogom tudni megtanulni: A Debrecenbe voltam, Nagyerdőbe jártam… Mindig ha valahova elmentünk mulatni vagy valami, mindig, állandóan az asztal alatt kellett bökdösnöm, hogy “hallgass már, ne Te kezdjed el már megint a nótázást”.

Szerelemprojekt

– Számomra ez egy szerelemprojekt – mondja Palágyi Dóra, aki maga is részt vett a kutatómunkában. - Gyűjtéseink során házról házra látogattunk, a helyiek ajánlásait követve kerestünk fel egyre több interjúalanyt, akikkel hosszú beszélgetéseket folytattunk, gyakran elveszve a régmúlt történeteiben és a dalolásban, de végig ügyelve a fő szálra és gyűjtésünk témájára: a női szeretetre és gondoskodásra. A családhoz, szerelemhez, gondviseléshez, házassághoz, kötődéshez, szenvedélyhez, kötelességhez és kitartáshoz, néha pedig a szomorúsághoz kapcsolódó történetekben ételeket és dalokat kutattunk, melyek jellemzőek a vidékre. Beszélgetéseink kötetlen formája nem tette lehetővé, hogy pontos recepteket jegyezzünk le, nem szerettük volna a feltörő emlékeket és személyes történeteket mértékegységekre való emlékezéssel megszakítani. Mivel tipikus helyi recepteket kutattunk, a legtöbb étel több beszélgetés során is előkerült, így egyre pontosabb ismereteink lettek az elkészítés módjáról, de a könyv összeállításához és a receptek lejegyzéséhez internetes és saját tapasztalatokat is felhasználtunk, hogy azokat bárki elkészíthesse otthon is.

Gyufát kellett gyújtani, ha tetszett a szerenádozó Fotó: puszafalat.eu Gyufát kellett gyújtani, ha tetszett a szerenádozó Fotó: puszafalat.eu

Gyufát kellett gyújtani Hegyköz, Pálháza Amikor bál volt, akkor adtak szerenádot. Bálban nem volt semmi, mikor hazaértünk akkor adták a szerenádot. Meglepetés volt. Gyufát kellett gyújtani, ha tetszik az, aki a szerenádot adta.

– Jelenleg a honlap és a könyv nem termel bevételt, hiszen amíg a pályázat fenntarthatósága tart, nem hozhatjuk kereskedelmi forgalomba a könyvet – mondja Palágyi Máté. – Egy évünk van arra, hogy a kötetet csiszolgassuk, egy komoly kiadót keressünk, hiszen hatalmas igény van a piacon a szakácskönyvekre a könyvesboltok polcain és e-book formájában. A bevételt pedig visszaforgatjuk az egyesület működtetésére, a tehetséggondozásra. A dalokat sem fogjuk „veszni hagyni”. Zenekarokat, dj-ket kérünk meg arra, hogy az általunk gyűjtött zenéket feldolgozzák, a felvételeket pedig prémium csatornákon helyezzük el.