Orbán Viktort tényleg nem hiába hívta meg Donald Trump

Orbán Viktor a nyaralása utáni első napon máris a Kossuth rádió reggeli műsorában indította a pénteket. Az egyik fő téma pedig nem meglepő módon Donald Trump közelgő elnöksége volt. A magyar miniszterelnök ismételten bebizonyította, hogy minden bizonnyal rejtőzik otthoni szekrényében egy vörös MAGA-sapka (a MAGA, azaz ’Make America Great Again’, Donald Trump kampányszlogenje még az első elnökjelöltsége idejéről), hiszen úgy fújja a Trump-tábor fázisait, hogy azt még a megválasztott elnök legnagyobb rajongói is megirigyelhetnék.

Ahogy arról a pénteki reggeli közvetítésünkben is írtunk, a rádióinterjúban Orbán Viktor kifejezte azon véleményét, ha 2020-ban nem „csalnak”, Donald Trump maradt volna az Egyesült Államok elnöke, majd hozzátette, hogy „akkor nincs ukrán-orosz háború, hogy csak egyetlen fontos különbségre hívjam fel a figyelmet.” Ez utóbbi kijelentését is darabokra lehetne cincálni. Elég csak arra gondolni, hogy a magyar kormány apraja-nagyja bizonygatta lelkesen, Trump megválasztásával rögtön véget ér az orosz-ukrán háború – ahogy azt Trump kampányában már az első hivatali napjára megígérte. Azóta ez az ígéret csúnyán felsült; hiszen az elnök tanácsadói is elismerték, hogy hónapokig vagy tovább tartó folyamat lehet a béke megkötése. De hagyjuk, meg különben is, Donald Trump el van foglalva Grönland megszerzésével, nem ér rá ilyesmikkel törődni jelenleg.

Fókuszáljunk tehát inkább arra a bizonyos „választási csalásra”. Ezt a vádat Trump hátországa nem engedi el 2020 óta, s azt 2024 novemberében is készen álltak előkapni. Köztük akkor, mikor a csatatérállam Pennsylvania egyik körzetében ideiglenesen elromlottak a szavazógépek, és republikánus véleményvezérek rögtön a választás ellopásáról kezdtek beszélni. Érdekes módon mikor a szavazati többség Trump javára fordult, ezek az aggodalmak egyből eltűntek – tulajdonképpen milyen kedves a demokratáktól, hogy abbahagyták a választási csalást, csak hogy ne okozzanak kellemetlenségeket.

Önmagában az, hogy a NATO-tag, tehát az Egyesült Államokkal elméletileg szoros szövetségben álló Magyarország miniszterelnöke megengedi magának, hogy egy törvényes voksoláson egyértelmű győzelmet arató, az amerikai törvényhozás által is legitimnek nyilvánított adminisztrációt választási csalással vádoljon meg, egészen szürreális; illetve potenciálisan rendkívül veszélyes üzenetet hordoz a magyar választások előtt nagyjából másfél évvel. Óhatatlanul felmerül a kérdés, hogyha 2026-ban a választási győztest nem Fidesz-KDNP-nek fogják hívni, Orbán Viktor vajon Donald Trump nyomdokaiba lép majd?

Donald Trump és Orbán Viktor találkozóin hagyományosan jó a hangulat

Fotó: MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Benko Vivien Cher

Trump és a királyság kulcsa

Miközben péntek reggel Orbán Viktor mindenkit megerősített abban, hogy tényleg odavan Donald Trumpért – nem mintha ez kérdés lett volna –, egészen különös az elnök beiktatása körüli hacacáré. Így Kovács Zoltán kormányzati kommunikációért felelős államtitkár állítása arról, hogy a magyar kormányfőt nem hívták meg. Pedig de, ő azonban inkább a magyar uniós elnökség eredményeiről konferenciázik majd, ahelyett hogy parádézna egyet Trump dicsfényében.

Ugyan Rogán Antal Miniszterelnöki kabinetirodát vezető miniszter számára az Egyesült Államok kényes téma lehet kitiltása óta, Orbán Viktornak elméletileg ott lenne a helye a republikánus elnök csodálói közt – bár lehet csak szolidáris Rogánnal, és ezért marad távol.

De mindegy is. Ami biztos, hogy január 20-tól az amerikai elnököt hivatalosan is Donald Trumpnak fogják hívni. Ezt azok a levélszavazatok is megerősítették, amelyekre alapozva a Trump-tábor 2020-ban választási csalást kiáltott, és amelyek csak addig jelentettek problémát, amíg Joe Biden (vagy 2024-ben Kamala Harris) neve mellett szerepelt az iksz. Mi pedig nem tehetünk mást, csak reméljük, hogy Orbánék jó lóra tettek, mert a 2028-as választásig hátralévő négy év nehezen lesz elegendő arra, hogy egy ilyen sértést elfelejtsenek az amerikai demokraták.

