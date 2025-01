Valami bűzlik Orbán Viktor jó hírei körül – Ez Viszont Privát

Még keresték a bombákat a magyar iskolákban, amikor már arról beszéltek a kormánypárti véleményvezérek, hogy Magyar Péter is felelős a történtekért. Pedig, ha valakinek, akkor inkább a kormánynak jöhetett jól egy ilyen fenyegetés.

Van is miről elterelni a figyelmet, mert elképesztő és botrányos a Rákos-Dubaj ügye. Aprópénzért adnák el a főváros egy városnegyedét, és közben még a jogbiztonság is kapna egy újabb rúgást. Kinek lenne ez jó? Mert az országnak biztosan nagyon rossz lesz, ha valósággá válik a lázálom.

Az Ez Viszont Privát legfrissebb adásában Csabai Károly, az Klasszis Médiához tartozó Mfor és Privátbankár főszerkesztője, Gáspár András, Klasszis Média lapigazgatója, és Litván Dániel újságíró beszélgettek. A fentiek mellett szóba került még Magyar Péter BL-döntője, az Integritás Hatóság körüli furcsaságok, vagy éppen az is, ki és miből is kapja azt az 1700 milliárdot, amelyet Orbán Viktor nagylelkűen szétoszt népe között.

És ami mindezt összefogja: immár Oroszország és Irán a követendő példa? Elfogy Orbán Viktor szerencséje? Mi lesz Rogán Antal szankciós listás helyével? Ez már itt tényleg Bindzsisztán?

Témák:

00:00:00 Intró

00:01:33 Beköszönés

00:02:35 Bombariadóhullám – kinek állt ez érdekében?

00:08:03 Erről is Magyar Péter tehet? Hát persze!

00:10:24 Előrehozott helyett elhalasztott választások lesznek?

00:12:02 Kezdik magukat elbízni a Tisza hívei? Élesben dől el, hogy is állunk

00:19:20 Akadozik a Rogán-gépezet, a gazdaság padlón

00:25:00 Ki is kapja ezt az 1700 milliárdot?

00:30:25 Mini-Dubaj: ez tényleg hazaárulás

00:40:15 Mindannyiunknak fájni fog a Mini-Dubaj

00:45:22 Mi a fene folyik az Integritás Hatóságnál – Rogán Antal keze messzire elér?

00:52:40 Orbán Viktor már Iránt tekinti példának és bekeményít

00:59:34 Elfogy Orbán Viktor szerencséje? Mi lesz Rogán Antal szankciójával?

01:02:40 Csurran, cseppen Majka sikeréből Magyar Péternek is?

01:07:47 Hol van még a vége? Elköszönés

