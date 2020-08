Júliusban nagyot nőtt a 40 év alatti koronavírus-fertőzöttek aránya Magyarországon

Ne felejtsük el, hogy a maszk használata zárt térben vagy nagyobb tömegben, és a rendszeres kézmosás továbbra is a legfontosabb óvintézkedések a vírus terjedésének megelőzésében - kéri a Semmelweis Egyetem sajtóközleménye .

Augusztus 1-től jelentősen változtak a koronavírus miatt bevezetett szabályok: azoknak, akik az országos tisztifőorvos által az aktuális járványügyi adatok alapján kockázatosnak ítélt sárga vagy piros jelzésű országból érkeznek vissza Magyarországra, maguknak kell gondoskodniuk az ún. PCR-szűrésről, ha mentesülni szeretnének az automatikus, kéthetes házi karantén alól. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) által kijelölt laboratóriumként a Semmelweis Egyetem az egyik olyan fővárosi intézmény, ahol biztosítani kell a költségtérítéses vizsgálat feltételeit. Ugyanakkor a Családbarát Egyetem program részeként a munkavállalók számára továbbra is ingyenes a szűrés. A Semmelweis Egyetem klinikáin emellett valamennyi Magyarországon tevékenykedő egészségügyi dolgozónak ingyenes a PCR-tesztelés. Járványügyi okokból ugyanis fokozni kell a szűrések számát és meg kell akadályozni, hogy az ezen a területen dolgozók akár tünetmentes hordozóként is bevigyék a kórházakba a fertőzést. Az orvosképző egyetemek ezeket a vizsgálatokat az őrszem (szentinel) program keretében végzik. Ennek részleteiről itt olvashatnak .

Külföldi utazás után alapos megfontolást és körültekintést igényel az idősebb hozzátartozók felkeresése is, mivel az ő esetükben a betegség lefolyása jellemzően jóval súlyosabb.

A Semmelweis Egyetem továbbra sem javasolja a külföldi utazást, viszont azt tanácsolja, hogy akinek halaszthatatlan elfoglaltsága van a határon túl, az kövesse az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjában (JRC, Joint Research Centre-ben) gyűjtött, feldolgozott és teljesen nyilvános adatokat, mert a még zöld jelzéssel bíró országokon belül is nagy eltérések lehetnek régiónként.

A fiatalabbak betegséglefolyása jellemzően kedvezőbb, és bár az ő szervezetüket is megviseli a vírus, ritkábban van szükségük kórházi ellátásra.

