Káprázik a szemünk? Az új szuperképernyő tényleg csak a mi járatunk indulását mutatja?

Valószínűleg sokan voltunk úgy, hogy lélegzetvisszafojtva megérkeztünk egy repülőtérre, és kétségbeesetten néztünk fel az információs táblára, hogy gyorsan megtudjuk, melyik kapuról indul a gépünk. Óriási lehet a csalódottság, amikor arra várunk, hogy egy esetleges késésről és a saját járat kapujáról előre görgessék az információkat a kijelzőn – különösen ezen a nyáron, amelyet a késések és törölt indulások, no meg Európa számos repterén káosz jellemez, amint arról Niklas Sessler, az alltomresor.se vezető munkatársa beszámol.

De erre is van megoldás!

A Delta Airlines amerikai légitársaság új futurisztikus "párhuzamos valóság" szisztémájú információs táblája akár 100 fő személyre szabott információit is képes megjeleníteni – egyidejűleg. Tehát: ránéz az információs táblára, amelyen látható a neve, a kapuja, a járatszáma, az indulási ideje és egyéb információk, amelyekre szüksége lehet, miközben az ön mellette álló nő is ugyanezt teszi és ő is csak az őt érintő adatokról kap tájékoztatást. De a járatáról – kapja. Így mindenki, aki a képernyőre néz, teljesen más információban részesül, pedig pontosan ugyanazt a képernyőt nézi.

Hogyan lehetséges ez?

A Delta Airlines légitársasággal repülõ utasok a biztonsági átvizsgálás után – ha akarják – a légitársaság társalgója közelében elhelyezett párhuzamosvalóság-megjelenítõ kioszkba indulhatnak. Ott vagy be kell olvasniuk a beszállókártyájukat, vagy arcfelismerést kell használniuk, ha a légitársaság digitális azonosító programjának tagjai. Miután valamelyiket megtették, láthatják az egyedi utazásukra szabott repülési információkat, miközben elhaladnak a párhuzamos valóság információs táblája mellett.

"Ez az élmény mindig opcionális lesz, és az ügyféladatokat sem tároljuk" – állítják a Deltánál.

Hogyan működik a technológia?

A párhuzamosvalóság-képernyőket speciális pixelek aktiválják, amelyek lehetővé teszik különböző dolgok egyidejű kivetítését különböző emberekre. Ezek a pixelek egyszerre több millió, különböző színű és fényerősségű nyalábot vetíthetnek ki, majd minden sugár egy adott személyre irányítható.

Egyelőre csak a detroiti repülőtéren érhetők el a személyre szabott információk. Fotó: Depositphotos Egyelőre csak a detroiti repülőtéren érhetők el a személyre szabott információk. Fotó: Depositphotos

A reptéren a személyes élményt mozgáskamerák és érzékelők rendszere teszi lehetővé.

Kapcsolat jön létre az ön személyazonossága és pozíciója között, így a mozgókamera követi önt – fejtegette Greg Forbes, a Delta repülőtéri tapasztalatokért felelős elnöke az Insider oldalnak . Ez mutatja a kijelzőnek, hogy milyen irányba terelje az információkat. Ahogy mozog a megjelenítési területen, tartózkodási helyét folyamatosan nyomon követi, és adatai követik önt.

Ez úgy hangzik, mintha valami disztópikus jövőbeli forgatókönyvből lenne való, ami alapján például a George Orwell 1984-es filmje készült, vagy inkább nagyon klassz élménynek tűnik, amire igazán vágyott? Ettől függetlenül nem valószínű, hogy orvosolja a nyári repülési káoszt Arlandában – egyelőre csak egyetlen repülőtéren, mégpedig az amerikai Detroit Metropolitanen érhető el a technológia. De egyértelmű: ha Detroit mellett haladnak az utak, és szívesen néz a jövőbe, semmi sem akadályozza meg abban, hogy megvizsgálja, hogyan működik a párhuzamos valóság a valóságban.