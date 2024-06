Túlzásba vitte a kukkolást a Microsoft

A Microsoft ugyan a generatív mesterséges intelligencia (MI) fejlesztésének és alkalmazásának egyik élen járó vállalata, de ez nem jelenti azt, hogy nem tud hibázni. A vállalat májusban jelentette be Copilot+ PCs MI-termékét amelynek része az úgynevezett Recall (visszaemlékezés) eszköz. Ez nem tesz más, mind időnként képernyőfotókat - screenshotokat - készít arról, amivel a szoftver felhasználója éppen foglalkozik.

Kritikát kapott a szoftvermamut

Fotó: Depositphotos Ezeket a Ezeket a képeket titkosítja, tárolja és elemzi, hogy „megértse a kontextust”, a felhasználási környezetet, amelyben megjelentek. A fejlesztő szerint ez a képesség egyfajta „fotografikus memóriaként” működik, ami megőrzi a felhasználó emlékeit. Ez a tevékenység azonban a magánélet védelmével és biztonsági kockázatokkal kapcsolatos aggályokat vetett fel, így a Microsoft kivette a lehetőséget.

Kapcsolódó cikk Jégre viszik a Google-t a hibbant válaszok Megfeledkeztek arról, hogy a mesterséges intelligencia (MI) nem ismeri fel, ha őrültséget beszél.

A felhasználóknak a Windows Hellóval kell bejelentkezniük, ha aktiválni akarják a kukkoló MI-t. Ha az általa készített screenshotokat meg akarják tekinteni az úgynevezett Recall raktárban, akkor előtte azonosítaniuk kell magukat. Emellett a felhasználóknak módjuk van azonnal visszakódolni ezeket, szintén előzetes azonosítás után.

A fejlesztő döntését megelőzően Kevin Beaumont kiberbiztonsági szakértő – aki korábban a Microsoftnak is dolgozott – az X-en bírálta a programot. Véleménye szerint a szoftver olyan könnyen hozzáférhető módon tárolja a screenshotokat, hogy egy gyenge képességű hacker is lenyúlhatja azokat. Általánosságban azt mondta, hogy idevezet, ha túlságosen siettetik az MI-fejlesztéseket. A Microsoft azzal védekezik, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztése egyfajta utazás az ismeretlenbe.

Ezért elkerülhetetlen belefuthatnak előre nehezen vagy egyáltalán nem látható gondokba. Természetesen, ahogy korábban, most is és a jövőben is megfogadják az építő jellegű bírálatokat. (Via qz.com)